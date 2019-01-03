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Названы продукты, провоцирующие болезни печени

Названы продукты, провоцирующие болезни печени
09:52 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Ученые назвали самые опасные продукты для печени.

Неподходящие продукты и напитки – один из самых серьезных факторов возможных проблем с печенью.

Среди таковых оказался и сахар, а также избыточное количество фруктозы – эти компоненты превращаются печенью в жир. Последние исследования показали, что ожирение печени сильно вредит работе сосудистой системы, тем самым значительно сокращая продолжительность жизни.

Кроме того, помешать нормальной работе печени могут растительные добавки – прежде всего, употребляемые в порядке самоназначения. Любые добавки следует употреблять строго после консультирования с врачом. Это же правило относится и к приему витаминов, - в особенности к приему витамина А.

Назван необычный признак проблем с сердцем

Весьма опасны для печени трансжиры – продукт, получаемый в результате специфической переработки растительных жиров. В 2003 году Всемирная организация здравоохранения рекомендовала, чтобы содержание трансжиров в калорийности рациона не превышало 1%, а в 2009 году заявила о необходимости полностью исключить их из рациона. Попадая в организм человека, молекулы трансжиров вытесняют полезные жирные кислоты из клеточных мембран. Это нарушает полноценное питание клеток, а также не дает им освободиться от продуктов жизнедеятельности. Чем больше трансжиров в рационе – тем значительнее «загрязнена» печень.

Газировка, по словам ученых, бьет по печени не слабее алкоголя. Сочетание большой дозы сахара, красителей, ароматизаторов и других химических компонентов в этих напитках может стать причиной того, что со временем у любителя газировки разовьется жировой гепатоз – накопление жира в клетках печени, которое приводит к нарушению функций этого важнейшего органа.

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Пища, Продукты питания, Продукты, Болезни печени, проблемы с печенью.
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