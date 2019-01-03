Скачать
Четверг, 03.01.2019
Климкин сообщил, почему закрыли избирательные участки в РФ
Климкин сообщил, почему закрыли избирательные участки в РФ
Нафтогаз раскритиковал монетизации субсидий
Нафтогаз раскритиковал монетизации субсидий
Игрок Динамо: После ЧМ-2018 было падение
Игрок Динамо: После ЧМ-2018 было падение
Короткие смс поздравления с Рождеством Христовым
Короткие смс поздравления с Рождеством Христовым

Диетологи рассказали о самом полезном масле для приготовления продуктов

Диетологи рассказали о самом полезном масле для приготовления продуктов
11:40 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabaу

Новости шоу бизнеса: Стало известно, какое масло лучше всего подходит для жарки.

Если вы следите за своим питанием, то вы точно об этом задумывались.

Диетологи же уверяют, что если вы пытаетесь питаться правильно, то про жареную еду вообще стоит забыть.

Давно известно, что жарить на подсолнечном масле нельзя, ведь при нагревании оно превращается в канцерогены – ядовитые вещества, которые отравляют наш организм.

Медики обнаружили вредное свойство тушеных овощей

Почти не образует различных вредных веществ при нагревании сало. Однако с ним надо быть осторожным и не злоупотреблять, только смазать сковородку.

Однако если выбирать меньшее зло, то все же жарить лучше на оливковом масле. Она мононасыщенное и не образует различных токсических веществ. Но лучше всего, советуют диетологи, пищу тушить и припускать, то есть тушить на воде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепты, Оливковое масло, Приготовление, Советы диетологов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз
03 Настя Каменских удивила новым образом
04 Нацбанк оштрафовал дочку российского банка
05 Украинская знаменитость поделилась семейными снимками
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Посол рассказал об ожиданиях Украины от США и НАТО
Посол рассказал об ожиданиях Украины от США и НАТО
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз
Украину заморозит и заметет снегом
Классические идеи маникюра, популярные в 2019 году
Классические идеи маникюра, популярные в 2019 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь