Медики назвали целебный сок, который полезен при высоком давлении

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17:22 Сегодня Телеграф ukrhealth.net Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Томатный сок следует обязательно включить в рацион в сезон простуд и инфекций.

Этот сок является прекрасным источником витаминов А и С и эффективно укрепляет иммунитет.

По словам экспертов в области здорового питания, томатный сок содержит ниацин и волокна, которые снижают уровень вредного холестерина в крови, противостоят развитию атеросклероза. Кроме того, томаты отличаются большим количеством витамина B6, который обладает способностью снижать уровень гомоцистеина аминокислоты, способной повреждать артерии.

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Также помидоры богаты калием: суточная норма калия содержится в стакане томатного сока. Томатный сок мягко снижает артериальное и внутричерепное давление, его полезно пить при гипертонии и глаукоме.

Клетчатка и органические кислоты этого продукта стимулируют работу желудка, активизируют процессы обмена веществ, стабилизируют микрофлору кишечника. Помидоры содержат серу, которая улучшает функцию почек и печени - как средство, которое очищает организм томатный сок может оказаться незаменимым в вашем питании, этот сок активизирует выведение радионуклидов.

Витамин С, которого в томатном соке также много, способствует укреплению иммунитета и предупреждает инфекционные заболевания. Благодаря содержанию антиоксидантных веществ томатный сок обладает способностью бороться со свободными радикалами. Исследования показали, что регулярное употребление одного стакана томатного сока запускает процесс уничтожения свободных радикалов - молекул, повреждающих клетки и могут провоцировать развитие опухолей. Есть основания полагать, что ликопен, содержащийся в помидорах помогает предотвратить рак простаты, поджелудочной железы, кишечника, груди и легких.

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Однако следует знать, что пить томатный сок нельзя при панкреатите в период обострения, в острой фазе болезни желудка, кишечника, при холецистите или камнях в желчном пузыре.

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Питание, Давление, Артериальное давление, Томатный сок.
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