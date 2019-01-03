Медики назвали целебный сок, который полезен при высоком давлении

Новости шоу бизнеса: Томатный сок следует обязательно включить в рацион в сезон простуд и инфекций.

Этот сок является прекрасным источником витаминов А и С и эффективно укрепляет иммунитет.

По словам экспертов в области здорового питания, томатный сок содержит ниацин и волокна, которые снижают уровень вредного холестерина в крови, противостоят развитию атеросклероза. Кроме того, томаты отличаются большим количеством витамина B6, который обладает способностью снижать уровень гомоцистеина аминокислоты, способной повреждать артерии.

Также помидоры богаты калием: суточная норма калия содержится в стакане томатного сока. Томатный сок мягко снижает артериальное и внутричерепное давление, его полезно пить при гипертонии и глаукоме.

Клетчатка и органические кислоты этого продукта стимулируют работу желудка, активизируют процессы обмена веществ, стабилизируют микрофлору кишечника. Помидоры содержат серу, которая улучшает функцию почек и печени - как средство, которое очищает организм томатный сок может оказаться незаменимым в вашем питании, этот сок активизирует выведение радионуклидов.

Витамин С, которого в томатном соке также много, способствует укреплению иммунитета и предупреждает инфекционные заболевания. Благодаря содержанию антиоксидантных веществ томатный сок обладает способностью бороться со свободными радикалами. Исследования показали, что регулярное употребление одного стакана томатного сока запускает процесс уничтожения свободных радикалов - молекул, повреждающих клетки и могут провоцировать развитие опухолей. Есть основания полагать, что ликопен, содержащийся в помидорах помогает предотвратить рак простаты, поджелудочной железы, кишечника, груди и легких.

Однако следует знать, что пить томатный сок нельзя при панкреатите в период обострения, в острой фазе болезни желудка, кишечника, при холецистите или камнях в желчном пузыре.