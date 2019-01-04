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Врачи объяснили, кому строго противопоказан чеснок

Врачи объяснили, кому строго противопоказан чеснок
00:28 Сегодня Телеграф healthystyle Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Чеснок - одно из самых полезнейших растений.

В силу его многочисленных целебных свойств, его рекомендуют к потреблению как народная, так и официальная медицина. Однако, есть болезни и состояния человека, при которых чеснок строго противопоказан.

Чеснок строго противопоказан людям:

1. С проблемной печенью

Так как в чесноке содержится много достаточно токсичных элементов, его потребление противопоказано людям с больной печенью. Кроме обострения хвори и дальнейшего нарушения химических процессов в печени вы больше ничего не получите. То же самое касается больных почек.

2. При диарее

Кишечник человека - весьма чувствительный орган. Если у вас диарея, не стоит испытывать лишний раз организм на прочность. Стенки кишечника в данном случае, будучи уже воспаленными, вас не порадуют.

3. Которым предстоит хирургическое вмешательство

Запланировали ложиться на хирургическую операцию - забудьте про чеснок за две недели до вмешательства. Химические элементы разжижают кровь человека, и когда вы находитесь под скальпелем хирурга - лишние кровоизлияния вам крайне нежелательны.

4. Женщинам с беременностью и кормящим грудью

Медицина еще недостаточно знает о влиянии чеснока на плод матери или новорожденного малыша, кормящегося от груди. Лучше перестраховаться.

5. С низким кровяным давлением

Поскольку чеснок способен понижать уровень кровяного давления, его потребление лишь усугубит ваше и без того плохое состояние.

6. С глазными болезнями

Химические вещества, входящие в состав чеснока, могут раздражать слизистую глаза. Коль ваши зеркала души и без того гиперчувствительны - чеснок им не понравиться.

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