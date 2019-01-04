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Медики назвали напиток, который плохо влияет на почки

Медики назвали напиток, который плохо влияет на почки
02:05 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Врачи выяснили, как газировка влияет на ваше здоровье.

Чрезмерное увлечение газировкой и другими сладкими напитками связано с появлением хронических болезней почек. Медики выяснили, что употребление большого количества сладких газированных напитков ведет не только к развитию ожирения, но и заметно повышает риск заполучить тяжелые болезни почек.

«Мы почти ничего не знаем о том, как различные безалкогольные напитки, доступные сегодня на рынке, влияют на здоровье человека. К примеру, у нас почти не было данных по тому, какие их типы сильнее всего способствуют развитию болезней почек. Мы заполнили этот пробел», − заявила Кейси Ребхольц из университета Джона Гопкинса в американском Балтиморе.

По данным медиков, в мире наблюдается глобальная эпидемия ожирения. Каждый третий житель планеты страдает от лишних килограммов, и еще примерно 15% − от тяжелых форм ожирения.

Около 47% болезней, например, атеросклероз, инсульты, инфаркты, диабет и рак, связаны с подобными нарушениями метаболизма.

Медики считают, что главной причиной распространения этой эпидемии является популярность сахара и сладких напитков, которая особенно возросла в последние два десятилетия.

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Все по теме:

Газировка, Газированные напитки, Вред газировки, Опасность газировки, Как газировка влияет на почки.
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