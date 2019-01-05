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Медики рассказали, кому нужно есть зеленый горошек

Медики рассказали, кому нужно есть зеленый горошек
02:20 Сегодня Телеграф healthystyle Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Медики считают, что экстракт гороха могут использовать люди, страдающие от гипертонии, для профилактики заболеваний почек.

В горохе содержатся вещества, способные оказать положительное влияние на работу почек и сердечно-сосудистой системы, считают канадские исследователи.

Ученые провели исследование, в ходе которого установили, что определенная комбинация полезных веществ, содержащихся в экстракте гороха, оказывает заметное положительное воздействие на организм тех, у кого повышенное артериальное давление и, как следствие, - плохо функционируют почки.

Медики считают, что экстракт гороха могут использовать люди, страдающие от гипертонии, для профилактики заболеваний почек. В свою очередь, у тех, кто страдает заболеванием почек, экстракт гороха может поспособствовать защите от возникновения гипертонии.

Эксперты планируют создать из гороха добавку к пище, употребление которой в течение 6-8 месяцев снизит риск возникновения гипертонии и болезней почек на 20%.

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Зеленый горошек, Горошек, Свойства зеленого горошка, Польза зеленого горошка.
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