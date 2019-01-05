Экзотические блюда разных стран, пробовать которые отважатся лишь единицы

Новости шоу бизнеса: Отправляясь в путешествие, безусловно, каждый старается оторваться на полную катушку и отдохнуть так, чтобы было что вспомнить.

Одни гонятся за острыми ощущениями, другие стараются побывать везде и чуть ли не всё посмотреть, третьи запасаются уймой сувениров и тонной красочных снимков, чтобы было чем похвастаться перед друзьями и знакомыми. Да вот только не все отважатся попробовать блюда, которые предлагают местные жители разных стран и городов. Ведь это самое настоящее испытание для туриста, который, ничего не подозревая, заказывает "вкусняшку" с необычно-мелодичным названием, скрывающим за собой самый настоящий подвох…

Smalahove, Норвегия

Smalahove – национальное блюдо Норвегии. Это ничто иное, как отварная баранья голова. Самой вкусной частью во всей этой "композиции" являются глаза и уши, которые в обязательном порядке стоит съесть в первую очередь.

Basashi, Япония

Basashi – одно из традиционных блюд Японии. Ничто иное, как сырая конина. Мясо подаётся нарезанное средней толщины ломтиками, приправленное специальным острым соусом. Согласитесь, что попробовать такое согласится не каждый. Но смельчаки, отважившиеся на столь отчаянный шаг, заверяют, что местный деликатес весьма съедобен и приятен на вкус.

Chapulines, Мексика

Мексика – удивительная страна, со своими принципами, законами и порядками. Одним из таких удивительных явлений, совсем нехарактерных для этой страны является национальное блюдо под названием Chapulines, которое представляет собой жаренных кузнечиков. Местный деликатес подают с разными травами, специями и дополнительным гарниром, и закусками.

Durian, Таиланд

Durian – в прямом смысле слова дурно пахнущий фрукт, которым гордятся тайцы. Такое сочетание запахов, что единственное сравнение, приходящее на ум, ассоциируется с канализацией. Про вкусовые качества и вовсе стоит умолчать, но если коротко, то дуриан напоминает подгнивший отварной лук. Именно поэтому, местную "вкусняшку" запрещается приносить в номера отелей, а тем более брать на борт самолёта.

Zwiebelmettwurst, Германия

Германия известна своими баварскими колбасками и пенным пивом. Но мало кто знает о том, что одним из национальных блюд этой страны является Zwiebelmettwurst – сырая рубленная свинина с луком, которая подаётся на хлебе.

Sea Egg, Барбадос

Остров Барбадос известен своим весьма специфическим и оригинальным блюдом Sea Egg – икра морского ежа, которая зачастую подаётся в сыром виде, приправленная лимонным соком. И тем не менее, этот местный деликатес не только едят сырым, но и жарят, варят, запекают и солят.

Butod, Малайзия

Butod – блюдо, которое осмелится взять в рот не каждый. Согласитесь, что вот эти личинки и без того выглядят ужасно, так ещё и есть их нужно обязательно живыми. Та что шевелящийся деликатес – то ещё испытание для туриста.

Cuy asado, Эквадор

Cuy asado – морская свинка на гриле, которую традиционно готовят на Эквадоре. Мясо зачастую подают с картофелем, зеленью и овощами.

Pidan, Китай

Pidan – популярная китайская закуска. Вот это вот странное на вид блюдо, ничто иное, как состаренное яйцо, по словам местных кулинаров, оно вообще никогда не портится. Но судя по запаху, кое-кто преувеличивает в "свежести" блюда.