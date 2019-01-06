Эксперты рассказали, с чем категорически нельзя смешивать алкоголь

Новости шоу бизнеса: Не стоит забывать, что опасность несет не только сочетание с алкоголем, но и его количество.

Некоторые вещества и продукты в сочетании со спиртным могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем и даже смерти

Спиртное в сочетании с веществами, препятствующими свёртываемости крови - дикумарином, фенилином и даже банальным аспирином, - может привести к обширному кровотечению и кровоизлияниям во внутренние органы, что может завершиться смертью.

1. Энергетики

Кофеин и другие тонизирующие вещества оказывают на нервную систему стимулирующий эффект, алкоголь - угнетающий. В совокупности эта смесь маскирует реальную степень опьянения, поэтому человек выпивает больше спиртного, чем может себе позволить, что увеличивает нагрузку на печень и другие органы.

Среди побочных эффектов коктейля из спиртного и энергетика - повышение артериального давления, спазмы сосудов головного мозга, судороги, инсульт и инфаркт.

2. Маринады

Маринованные огурцы и помидоры - не такая хорошая закуска под спиртное, как принято считать. Уксус замедляет процесс распада алкоголя в организме, что усиливает токсичное воздействие этанола на печень и почки. Возникающее в результате замедленной переработки спиртного обезвоживание наносит дополнительный удар по этим органам.

3. Десерты и сладости

В этот пункт попадают не только торты, пирожные, конфеты, но также фрукты и ягоды с высоким содержанием простых сахаров.

Алкоголь имеет практически нулевую пищевую ценность и высокую энергетическую, поэтому организм расщепляет его сразу. Сахара составляют конкуренцию спиртному в очереди на переработку, поэтому расщепление алкоголя замедляется, а время его токсичного воздействия на организм увеличивается. Это может привести к отравлению.

Не стоит забывать, что алкоголь опасен не только в особых сочетаниях, но и сам по себе. По данным Всемирной организации здравоохранения, спиртное является причиной 5,9% смертей в мире и 5,1% болезней и травм. Поэтому употреблять алкогольные напитки стоит осмотрительно даже в относительно безопасных сочетаниях.