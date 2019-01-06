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Врачи рассказали, сколько мандаринов можно съесть за день

Врачи рассказали, сколько мандаринов можно съесть за день
15:43 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Мандарины очень полезные, но много их есть нельзя.

Конкретной нормы нет, но есть здравый смысл: в день можно съедать до четырех мандаринов, не опасаясь за здоровье. При употреблении мандаринов нужно ориентироваться на аллергические эпизоды. Если в анамнезе имеются аллергические реакции на цитрусовые, то мандарины из новогоднего меню человека должны быть полностью исключены.

Если аллергических реакций в анамнезе не было, то в день можно съесть 2-4 мандарина, но не доходить до уровня килограмма.

Слишком активное употребление мандаринов может оказаться вредным для самочувствия людей, которые страдают от болезней желудка и двенадцатиперстной кишки. Также мандарины не следует употреблять при гастритах, энтеритах, колитах.

Что важно: перед употреблением мандарины следует обязательно мыть. Для сохранения продукции перевозчики нередко покрывают фрукты химикатами – об этом, например, могут говорить яркий восковой блеск на фруктах и их липкость. Эти химические растворы могут нанести серьезный вред здоровью, если человек, помимо прочего, употребляет еще и алкоголь, предостерегли эксперты.

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Все по теме:

Мандарины, Польза мандаринов, Свойства мандаринов, Сколько можно съедать мандарин.
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