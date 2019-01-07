Скачать
Понедельник, 07.01.2019
Для здорового сна: 8 продуктов, которые помогут быстро уснуть
1 / 10

Для здорового сна: 8 продуктов, которые помогут быстро уснуть

Чтобы сон был здоровым и крепким, надо обязательно соблюдать несколько несложных правил: отказаться от любых гаджетов (и особенно от смартфона) за час до отбоя, спать в хорошо проветренной комнате, не заниматься физической активностью за час до сна (кроме секса!) и поужинать не позднее, чем за два часа до того, как отправитесь в постель. Но есть еще один маленький секрет: на ужин стоит выбирать определенные продукты, которые помогают вырабатывать гормон сна и тем самым делают наш ночной отдых полноценным и очень освежающим.
healthinfo.ua
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Питание, Сон, Советы, Продукты, Бессонница, Здоровый сон, Нарушение сна.
02:13 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь