Для здорового сна: 8 продуктов, которые помогут быстро уснуть Чтобы сон был здоровым и крепким, надо обязательно соблюдать несколько несложных правил: отказаться от любых гаджетов (и особенно от смартфона) за час до отбоя, спать в хорошо проветренной комнате, не заниматься физической активностью за час до сна (кроме секса!) и поужинать не позднее, чем за два часа до того, как отправитесь в постель. Но есть еще один маленький секрет: на ужин стоит выбирать определенные продукты, которые помогают вырабатывать гормон сна и тем самым делают наш ночной отдых полноценным и очень освежающим.