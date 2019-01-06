Названы продукты, способные улучшить самочувствие и внешний вид

Новости шоу бизнеса: Медики посоветовали употреблять в пищу три простых и доступных продукта, способных улучшать самочувствие, а также благоприятно влияющие на внешность.

Ученый-диетолог из Кембриджского университета Мэрилин Гленвилл настоятельно рекомендует употреблять фасоль.

В частности, специалист настоятельно рекомендует употреблять фасоль. Этот продукт, по словам Гленвилл, содержат крахмал амилозу, не распадающийся под действием желудочного сока. До кишечника амилоза добирается практически в неизменном виде и влияет на кишечную микрофлору не хуже клетчатки - обеспечивает питание для полезных бактерий. Как следствие, активизируется метаболизм и выведение продуктов переработки организмом, что укрепляет иммунитет, способствует стройности и хорошему состоянию кожи.

Другим продуктом, который улучшает самочувствие и внешний вид, доктор Мэрилин Гленвилл считает натуральные кисломолочные продукты – их она советует есть каждый день. Употребление данных продуктов также помогает нормализовать микрофлору кишечника и пищеварение.

Также эффективны для улучшения самочувствия и внешнего вида по мнению специалисты ферментированные продукты – в частности, квашеная капуста. Эксперт пояснила, что продукты естественного брожения благотворно влияют на микрофлору ЖКТ, от которой, по ее словам, здоровье человека зависит главным образом.