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5 напитков, которые мешают сбросить вес

5 напитков, которые мешают сбросить вес
21:34 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Диетологи рассказали о ТОП 5 напитков, которые помогают не скинуть вес, а наоборот.

Все мы знаем о том, что сладкая газировка может стать причиной набора лишних килограмм, но даже некоторые так называемые здоровые напитки всё-таки следует исключить из рациона, если вы планируете похудеть.

5 самых вредных здоровых напитков назвали диетологи из Нидерландов:

Напитки с кофеином. Все эти латте, мокка, эспрессо и прочие любимые многими напитки обеспечивает нас энергией по утрам, но они же не позволяют приблизиться к заветной цели и похудеть. Проблема в том, что сливки и сахар, а также подслащённое молоко заставляют нас употреблять большое количество лишних калорий. Если вы вообще не можете обходиться без подобных напитков, то делайте выбор в пользу черного кофе без сахара.

Обезжиренное молоко. Согласно исследованию, опубликованному журналом American Journal of Clinical Nutrition, употреблявшие обезжиренное молоко или напиток с одним процентом жирности люди прибавляли больше веса по сравнению с теми, кто пил полноценное жирное молоко. Поэтому этот вроде бы здоровый напиток всё-таки следует исключить из рациона.

Холодный чай. Холодный чай кажется вполне здоровым напитком, но он содержит большое количество сахара. В некоторых разновидностях холодного чая уровень сахара измеряется столовыми ложками, из-за чего его калорийность зашкаливает. Сварите чай дома и остудите его, добавив немного лимона.

Медики назвали напиток, укрепляющий сердечно-сосудистую систему

Смузи. Да, смузи заслуженно считается вполне здоровым выбором, но всё упирается в ингредиенты. Если в ваш смузи входят чашка бананов, чашка клубники и чашка молока, то калорийность такого напитка будет очень высокой. Поэтому смешивайте бананы с каким-нибудь обезжиренным йогуртом и семечками, а не комбинируйте их с жирными продуктами или сахаром.

Фруктовые соки. Вы должны знать о том, что большинство натуральных соков содержат большое количество сахара и калорий. Только в одном стакане виноградного сока приблизительно 153,8 калорий, а в чашке яблочного сока почти 200 калорий. Поэтому ограничьте употребление этих в общем-то здоровых напитков до одной порции в день.

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Здоровье, Кофе, Напитки, Чай, Советы медиков.
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