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Магнитные бури в январе 2019: что это такое и когда ожидать

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Магнитные бури в январе 2019: что это такое и когда ожидать
16:40 Сегодня Телеграф zefirka.net Фото: zefirka.net

Новости шоу бизнеса: Напряженный и суетливый декабрь порадовал метеозависимых людей достаточно спокойной геомагнитной обстановкой, позволив им заняться поиском подарков.

Январь же в этом плане будет менее спокойным и размеренным – в первый месяц года нам придется пережить одну магнитную бурю и несколько дней крайней возбужденности геомагнитного поля.

Подробнее о том, когда ожидать магнитные бури в январе 2019 и как их пережить с наименьшим ущербом для здоровья и самочувствия, читай в нашем материале.

 

Магнитные бури в январе 2019 года

Январь – не менее напряженный месяц, чем декабрь: в первом месяце в году мы все обычно строим грандиозные планы, активно отмечаем зимние праздники, а затем пытаемся снова влиться в рабочий режим. В этом плотном графике нет места для плохого самочувствия и неприятных симптомов в виде внезапных скачков давления, головной боли и боли в сердце, головокружения и тошноты, которые возникают во время магнитной бури, а также за несколько дней до и после нее.

 

Магнитные бури в январе 2019: календарь

Спешим успокоить метеочувствительных людей: январь хоть и не будет безоблачным, но он готовит нам лишь одну магнитную бурю категории G1 (24 января). 5,6 и 16 января геомагнитное поле земли будет возбужденным. Читай далее, что нужно делать, чтобы облегчить свое состояние в разгар магнитных бурь, а что делать категорически запрещено.

 

Как облегчить состояние во время магнитных бурь

Если ты относишься к категории метеозависимых людей, раз и навсегда запомни простые правила, которые помогут тебе облегчить состояние во время магнитных бурь: в опасные дни, а также за несколько дней до и после них, правильно питайся, пей много чистой воды, чаще бывай на свежем воздухе, радуй себя позитивными эмоциями и хорошенько высыпайся.

 

Магнитные бури в январе 2019: как пережить

Если ты придерживаешься всех вышеописанных правил, но по-прежнему чувствуешь себя плохо, обратись к врачу – он более основательно разберется в причинах твоего плохого самочувствия и подскажет, что поможет справиться с неприятными симптомами именно тебе. В опасные дни обязательно носи с собой необходимые лекарства (если страдаешь какими-либо хроническими заболеваниями) и бутылку воды без газа.

 

Чего нельзя делать во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь откажись от всего, что изматывает и подвергает стрессу твой организм. Так, в дни, отмеченные в календаре желтым и красным цветом, откажись от изнуряющих тренировок и жестких диет, избегай стрессов и переутомления, замени острую, жирную пищу полезными продуктами, наладь режим сна и забудь о курении и алкоголе.

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Усталость, Магнитные бури, Январь, Даты, 2019, Январь 2019.
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