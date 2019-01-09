Ученые рассказали, как ускорить работу мозга

Новости шоу бизнеса: Ученые выяснили, как можно сделать работу мозга более эффективной.

Учёные изучают человека уже не первое тысячелетие, но мозг по-прежнему остаётся загадкой для специалистов. Хотя мы серьёзно продвинулись в изучении функционирования мозга, пока ещё многие процессы - загадка для нас.

Один из простейших способов развить мозг - решение головоломок.

У каждого человека в течение дня возникают небольшие паузы, и это время стоит потратить на решение занимательных задач, разгадывание ребусов или собирание паззлов. Эти занятия помогут скоротать минуты и прекрасно разовьют логические и пространственное мышление.

Смотрите видео и узнайте ещё о четырёх простых способах ускорить работу мозга.