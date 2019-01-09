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Среда, 09.01.2019
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Ученые рассказали, как ускорить работу мозга

Ученые рассказали, как ускорить работу мозга
06:08 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ученые выяснили, как можно сделать работу мозга более эффективной.

Учёные изучают человека уже не первое тысячелетие, но мозг по-прежнему остаётся загадкой для специалистов. Хотя мы серьёзно продвинулись в изучении функционирования мозга, пока ещё многие процессы - загадка для нас.

Один из простейших способов развить мозг - решение головоломок.

У каждого человека в течение дня возникают небольшие паузы, и это время стоит потратить на решение занимательных задач, разгадывание ребусов или собирание паззлов. Эти занятия помогут скоротать минуты и прекрасно разовьют логические и пространственное мышление.

Смотрите видео и узнайте ещё о четырёх простых способах ускорить работу мозга.

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Все по теме:

Мозг, Работа мозга, Как ускорить работу мозга, Как улучшить работу мозга, Эффективная работа мозга.
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