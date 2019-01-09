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Среда, 09.01.2019
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Медики назвали полезные свойства лимона

Медики назвали полезные свойства лимона
12:13 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: У лимона много полезных свойств, - просто об этом мало кто знает.

Употреблять лимоны обычно настоятельно советуют при простуде, поскольку в этих цитрусовых содержится много витамина С, ускоряющего выздоровление при простудных инфекциях.

По словам специалистов, кислый и насыщенный аромат лимона невероятно освежает, и его очень полезно использовать в качестве натурального ароматизатора воздуха. Такой аромат лимона, насыщающий воздух в помещении помогает очистить горло и верхние дыхательные пути, и вдыхание аромата лимона рекомендуется медиками при астме, простуде и аллергии. Также полезно оставлять разрезанный на дольки лимон в спальне: в этом случае лимонный аромат устраняет проблемы с легкими и способствует постоянному свежему дыханию.

Кроме того, аромат лимона позитивно влияет на состояние психики, помогает бороться с тревожными состояниями и депрессией, способствует ощущению комфорта и безопасности.

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Полезно знать и о том, что лимон работает как естественный очиститель крови – все благодаря тому, что этот продукт богат витаминами С, А, Е, хромом, калием, магнием и железом. Специалисты полагают, что ежедневное употребление лимона предотвращает развитие воспалительных процессов в организме и защищает от таких заболеваний, возникающих на фоне воспалений, как артрит и ревматизм. Еще лимон полезен от расстройства желудка.

Помогает лимон и в борьбе с проблемами с кожей - пигментными пятнами, рубцами, прыщами. Один из способов справляться с этими дерматологическими неприятностями - разрезать лимон пополам и втирайте его в проблемные участки кожи. Очень эффективен лимон и в устранении огрубевших участков кожи – например, на локтях. Маски из лимонного сока и оливкового масла содействуют избавлению от морщин. Также лимон может выручить при отсутствии дезодоранта.

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Здоровье, Лимон, Свойства лимона, Расстройство желудка, Полезные свойства лимона.
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