Грипп атакует украинцев: названо число жертв с начала года

Новости шоу бизнеса: С октября 2018 года зарегистрировано 13 летальных случаев в результате гриппа.

С начала этого года пять украинцев умерли от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа А. Как сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава, всего в Украине с начала этого эпидсезона, с октября 2018 года, от гриппа умерли 13 человек.

"С 1 октября 2018 года до 6 января 2019 года в Украине зарегистрировано 2439032 человека, заболевших гриппом и ОРВИ. На сегодняшний день эпидемические пороги превышены в двух областях: Киевской (на 2,8%) и Житомирской (на 7%). в целом по Украине заболеваемость на 17,6% меньше эпидемического порога", - говорится в сообщении.

В Минздраве напоминают, что грипп - это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом, который легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Центр общественного здоровья Украины рекомендует при первых симптомах обращаться к врачу, потому что самолечение может быть вредным для здоровья, а несвоевременное выявление гриппа может привести к тяжелым осложнениям и даже смерти больного. Специалисты ЦОЗ советуют даже среди эпидсезона сделать прививку, чтобы обезопасить себя от риска заболеть гриппом.

"Только вакцинация может уберечь от заболевания, связанных с ним осложнений и смерти", - подчеркнули в Минздраве и добавили, что также сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ не является причиной отказываться от плановой вакцинации против других заболеваний - для отсрочки прививки должны быть четко определенные противопоказания по введению той или другой вакцины.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине нет эпидемии гриппа, однако эпидемические пороги превышены в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Одесской областях.