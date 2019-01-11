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Диетологи назвали лучшие продукты для завтрака

Диетологи назвали лучшие продукты для завтрака
06:06 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

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Большинство людей, утром собираясь на работу или учебу, предпочитают либо вовсе обходиться без завтрака, в лучшем случае ограничиваясь чашкой растворимого кофе или чая и наспех съеденным бутербродом, либо плотно трапезничают завтраком, приготовленным на скорую руку: яичницей, колбасой, плотными салатами.

Каким должен быть завтрак?

То, что завтрак не просто должен быть, но при этом обязан быть полезным, как-то никому не приходит в голову. В итоге представители первой, «чайно-кофейной» категории отправляются по делам практически голодными и уже через час-другой начинают испытывать потребность в сладком и мчатся в ближайший магазин за пирожками и шоколадками. Другие же, «забив» желудок чем придется, рискуют в разгар рабочего дня неожиданно почувствовать упадок сил. Ничего удивительного в этом нет, ведь в это время организм тратит все силы на то, чтобы переварить не сочетаемые друг с другом продукты.

Незаметные на первый взгляд последствия неправильного завтрака таят в себе недюжинную опасность для здоровья - это и риск поправиться, и возможность испортить желудок и ухудшить здоровье в целом, ну и вопрос красоты, конечно же. А все потому, что завтрак должен быть полезным, ведь именно утром организм максимально усваивает вещества, полученные из пищи, а значит, именно в завтраке они должны быть сплошь полезными. Поэтому завтрак можно смело назвать фундаментом красоты и крепкого здоровья, и впредь удостаивать его большего внимания, нежели это было прежде. Как это сделать, а главное, с чего начать?

Диетологи сошлись во мнении, что идеальный завтрак – именно тот, в котором максимальное содержание злаков, ведь именно они обеспечивают наш организм запасом энергии на весь день. Отличное дополнение к злакам – молочные продукты (источник минералов и белка), а также – фрукты, они же – источник необходимых организму витаминов. Остановимся на основных продуктах, которые идеально подходят для приема пищи в первый час после пробуждения.

Какие продукты должны быть на завтраке?

Апельсиновый сок

Витамины и минералы, содержащиеся в одном стакане свежеотжатого апельсинового сока, компенсируют дневную нехватку полезных веществ, необходимых для стабильной работы организма. За неимением апельсинового сока, его можно заменить любым другим, главное, чтобы прием сока вместо кофе и чая в итоге стал каждодневной утренней привычкой.

Хлеб

Не столь важно, какому именно сорту хлеба вы отдаете предпочтение – цельнозерновому или ржаному. И тот, и другой насыщает организм клетчаткой, полезными углеводами, минеральными солями и витаминами группы В. Набор этих компонентов обеспечивает прилив сил, запаса которых хватит на весь день.

Хлопья

Либо, как вариант – мюсли. И тот, и другой продукт содержат минералы и углеводы. В сочетании с молочными продуктами хлопья и мюсли прекрасно утоляют голод, так что мысли о перекусах в разгар рабочего дня точно не придут вам в голову.

Фрукты

О пользе фруктов знают все, ведь их употребление – это самый приятный и вкусный способ пополнить организм запасом витаминов. Правда, в холодное время года те фрукты, которые можно купить в супермаркетах, содержат мало витаминов, поэтому рекомендуется отдать предпочтение сухофруктам: черносливу, кураге, изюму, инжиру. В них сохраняются все полезные вещества, а по вкусу они ничуть не уступают свежим фруктам.

Йогурт

Его польза неоспорима, однако при покупке йогуртов стоит проявить внимательность и отдать предпочтение продуктам с минимальным содержанием консервирующих добавок.

Сыр

Этот удивительный продукт превосходит всех своих молочных собратьев по высокому содержанию кальция и белка, которые легко усваиваются организмом и не отягощают желудок.

Мед

Этот продукт по праву носит звание кладезя энергии – всего пару ложек меда обеспечивают организму прилив сил и энергии, а также – стойкость нервной системы во время стрессовых ситуаций, с которыми приходится ежедневно сталкиваться каждому из нас.

Каша

Чтобы не тратить много времени на приготовление каши, попробуйте на завтрак старую-добрую овсянку. О пользе этого продукта знают все, к тому же, овсяная каша очень питательная. Вот простой рецепт приготовления: несколько ложек хлопьев «Геркулес» нужно залить на ночь теплой водой и оставить настаиваться на ночь. Утром слить оставшуюся воду, добавить кефир или сливки по вкусу и сухофрукты.

К вышеперечисленным продуктам можно также добавить джемы, свежие куриные и перепелиные яйца, супы. Есть категория продуктов, от употребления которых на завтрак лучше воздержаться. В первую очередь, это касается белого хлеба – он не дает организму энергии, в то время как организму сложно его усвоить. Черный чай и кофе лучше всего заменить зеленым чаем - в нем содержится меньше кофеина.

Теперь – о том, какие из перечисленных продуктов можно сочетать между собой, а какие – нежелательно. Например, не рекомендуется одновременно употреблять сыр и яйцо – отдайте предпочтение чему-то одному, в противном случае после завтрака можно почувствовать тяжесть в желудке.

Сладкий салат и каша с фруктами – из той же серии. Не рекомендуется добавлять в фруктовые салаты дыню – любой диетолог подтвердит, что ее нужно есть отдельно от других продуктов, не сочетая ни с какими другими фруктами. Колбаса на завтрак – табу! Она не является едой сама по себе, не обладает питательными свойствами, и уже через короткое время вы почувствуете вялость и чувство голода.

Кто-то спросит: а что делать людям, которые не завтракают потому, что после пробуждения не могут заставить себя съесть ни кусочка? Диетологи советуют не насиловать организм и не заставлять себя есть через силу даже самую полезную в мире еду. Ограничьтесь стаканом сока, а почувствовав голод, съешьте что-то из продуктов, полезных для завтрака. Таким образом, завтрак не отменяется, а просто переносится на более позднее время, при этом все его полезные свойства сохраняются и работают на благо нашей красоты, здоровья и отличного самочувствия в течение всего дня.

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Все по теме:

Диабет, Завтраки, Польза завтраков, Свойства завтраков, Почему нельзя отказываться от завтраков, Какие должны быть завтраки.
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