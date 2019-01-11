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Названы продукты, которые нельзя есть натощак

Названы продукты, которые нельзя есть натощак
10:24 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Швейцарские диетологи рассказали о том, что ни в коем случае не нужно употреблять утром на пустой желудок.

Выбрав правильный завтрак, вы наполняете себя энергией на весь день. Все мы слышали о том, как полезен завтрак, и какие продукты лучше есть с утра.

Даже если вы очень любите острую пищу с массой специй, то ее не нужно есть на пустой желудок. Подобного рода блюда вызовут прямое раздражение оболочки желудка, спровоцировав кислотную реакцию и вызвав болезненные спазмы. Кроме того, специи и приправы являются раздражителями по своей природе, что может спровоцировать несварение на весь оставшийся день.

Многим кажется, что идеальным рецептом для начала дня является стакан фруктового сока, но это ошибка. Все продукты питания и напитки, содержащие сахар, подвергают поджелудочную железу дополнительному давлению. А это не самое лучшее, что мы можем ей дать сразу после пробуждения. Кроме того, принятая на пустой желудок фруктоза может перезагрузить печень.

Диетологи назвали лучшие продукты для завтрака

То же самое касается и разного рода газированных напитков. Ни в коем случае не употребляйте их на пустой желудок, так как, смешавшись с кислотой внутри, они провоцируют тошноту и газообразование. Также данные напитки по утрам вызывают желудочные спазмы.

Пусть на разного рода рекламных картинках правильного завтрака вы видели апельсины и грейпфруты, но утром на пустой желудок цитрусовые фрукты есть не нужно. Они способствуют производству кислоты в желудке, а избыточное количество клетчатки и фруктозы негативно влияет на процессы пищеварения.

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Продукты питания, Острая пища, что нельзя есть натощак, Есть натощак, Что означает есть на тощак.
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