Полезные и доступные продукты, которые очистят организм Данный корнеплод богат железом, кальцием и антиоксидантом бетаином — это растительный пигмент, придающий свекле характерный красный цвет. Бетаин улучшает структуру клеток и восстанавливает клетки печени (очистительного центра организма). Печень защищает нас от воздействия потребляемых токсинов, так что природная помощь очищающего овоща не будет лишней. Совет: приготовьте на пару или отварите свеклу вместе с кожурой, чтобы сохранить все питательные вещества. Запеченная или обжаренная свекла отлично подойдет в качестве гарнира. Свежий корнеплод все чаще используют для приготовления оздоровительных смузи. Можно также добавить тертую свеклу в салат.