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Суббота, 12.01.2019
Полезные и доступные продукты, которые очистят организм
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Полезные и доступные продукты, которые очистят организм

Данный корнеплод богат железом, кальцием и антиоксидантом бетаином — это растительный пигмент, придающий свекле характерный красный цвет. Бетаин улучшает структуру клеток и восстанавливает клетки печени (очистительного центра организма). Печень защищает нас от воздействия потребляемых токсинов, так что природная помощь очищающего овоща не будет лишней. Совет: приготовьте на пару или отварите свеклу вместе с кожурой, чтобы сохранить все питательные вещества. Запеченная или обжаренная свекла отлично подойдет в качестве гарнира. Свежий корнеплод все чаще используют для приготовления оздоровительных смузи. Можно также добавить тертую свеклу в салат.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Здоровье, Похудение, Продукты, Польза, Очистка организма.
23:27 Пт, 11 Январь 2019 Телеграф
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