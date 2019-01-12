Названы эффективные средства от "мешков" под глазами

Новости шоу бизнеса: Стало известно, как в домашних условиях можно убрать мешки под глазами.

К появлению мешков под глазами могут приводить разные причины.

Припухшая кожа под глазами – один из типичных утренних "сюрпризов", которые преподносит нам внешность. Специалисты говорят, что к появлению мешков под глазами могут приводить разные причины. Рассмотрим наиболее частые.

Еда и питье перед сном накануне. В особенности, острые и соленые закуски. Но к появлению характерных припухлостей в зоне нижнего века может привести и кажущаяся менее опасной в этом плане еда, - она в любом случае содержит в себе жидкость и соль, а также, возможно, и другие добавки.

Что можно сделать. Медики советуют примерно за 20 минут до завтрака выпить большую кружку зеленого чая – это убыстрит выведение лишней жидкости из организма.

К области нижних век можно приложить патчи, а также воспользоваться специальным кремом с дренажным, подтягивающим кожу эффектом.

Маленькая хитрость. Манекенщицы для быстрого приведения в порядок кожи вокруг глаз иногда используют мази, предназначенные для борьбы с геморроем. В их состав входит охлаждающий кожу ментол, а еще другие компоненты, которые призваны уменьшать припухлости.

Также к появлению мешков под глазами может привести неправильное использование косметики, в частности, кремов. Риск проснуться утром с набухшей кожей под глазами повышается еще больше, если крем наносится на лицо непосредственно перед укладыванием в постель.

Что можно сделать. Прежде всего, нужно пользоваться кремом, предназначенным именно для вашей возрастной категории.

Также надо помнить, что кожа под глазами не любит кремы, предназначенные для кожи лица, - для этой области лица должно существовать специальное средство. Хранить кремы для век лучше в холодильнике – это повышает оказываемый ими эффект лифтинга.

Прекрасный (порой мгновенный) эффект подтягивания кожи под глазами дает протирание кубиками льда из настоя ромашки.

Еще одной причиной отеков под глазами может оказаться сон на неподходящей подушке. Специалисты считают, что спать следует на подушке как можно более ровной или на подушке с валиком под шеей.

Что можно сделать. Смочите кожу под глазами водой, лягте и приложите к коже срезанные ломтики сырого картофеля или огурца на 15 минут. Затем ополосните кожу холодной водой и нанесите на область век крем от отеков.