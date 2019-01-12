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Назван напиток, который может защитить от инсульта

Назван напиток, который может защитить от инсульта
10:40 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Этот напиток содержит вещество, спасающее от смертельного недуга.

"Journal of Biological Chemistry" рассказал об исследовании ученых двух университетов, обнаруживших у компонента зеленого чая (эпигаллокатехин-3-галлат) свойство предотвращать инфаркты и инсульты, вызванные атеросклерозом - патологическим процессом в сосудистой ткани.

Сотрудники Ланкастерского и Лидского университетов смогли убедиться в своем новом исследовании в том, что наблюдаемый ими катехин зеленого чая разрушает и растворяет потенциально опасные белковые бляшки, налипающие на внутренние стенки сосудов и артерий и способствующие тем самым развитию атеросклероза.

Атеросклероз характеризуется скоплением жирового материала внутри артерий - из этого жира формируются атеросклеротические бляшки, которые растут в размере и нарушают нормальный кровоток. В результате возрастает риск сердечного приступа или инсульта. Катехин зеленого чая растворяет опасные бляшки, убедились авторы нового проекта.

"Эпигаллокатехин-3-галлат связывается с амилоидными волокнами аполипопротеина A-1. Это превращает волокна в более мелкие растворимые молекулы, которые почти не способны повредить кровеносные сосуды", - объяснили его действие научные специалисты.

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Означает ли это, что питьем зеленого чая можно уничтожить атеросклеротические бляшки и избежать инсульта? Увы, нет. Для этого бы потребовалось употребить слишком большое количество напитка. Но ученые ведут активные поиски оптимальных способов транспортировки эпигаллокатехина-3-галлата к бляшкам - например, путем инъекции.

К слову сказать, катехин зеленого чая изучается и на предмет его способности уменьшать амилоидные бляшки в головном мозгу, являющиеся главными провокаторами развития болезни Альцгеймера.

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Инсульт, Здоровья, Зеленый чай, Свойства зеленого чая, Как предотвратить инсульт.
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