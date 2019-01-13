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Воскресенье, 13.01.2019
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Диетологи назвали четыре причины, которые мешают вам худеть

Диетологи назвали четыре причины, которые мешают вам худеть
08:35 Сегодня Телеграф healthystyle Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Из-за этих простых причин вы еще долго можете ждать результат похудения

Вы следите за своим питанием, не едите после шести, но всё равно набираете вес? Узнайте 4 причины своего неуспеха.

Первая причина - пассивное курение

Журнал The American Journal of Physiology недавно опубликовал статью о влиянии пассивного курения на человека. Конечно, мы и раньше знали, что в нём нет ничего хорошего. Но теперь этому есть ещё и научные доказательства: в табачном дыме присутствуют вещества, которые нарушают нормальную работу клеток и не позволяют организму бороться с жировыми накоплениями. Получается, что если у вас есть желание сбросить вес, вам надо как можно меньше находиться рядом с курильщиками.

Вторая причина - работа в вечернюю или ночную смену

Зачастую люди, которые работают не в дневную смену (условно говоря, когда всё кипит), тратят меньше энергии. Ну и потом, биологические часы не обманешь - ночью всё же мы должны спать.

Третья причина - антибиотики

Это выяснили исследователи из Нью-Йоркского университета. Они изучали влияние антибиотиков на организм человека, а точнее - долгосрочными последствиями их приёма. Представьте себе, некоторые учёные действительно считают, что рост уровня ожирения, особенно у детей, может происходит и из-за антибиотиков. Они уничтожают все бактерии, даже те, что помогают нам преобразовывать пищу в энергию.

Четвёртая причина находится внутри нас

Дело в том, что здоровая пищеварительная система полна микроорганизмов и бактерий, которые не только переваривают пищу, но и помогают нам бороться с болезнями, вырабатывают витамины, регулируют обмен веществ и даже влияют на настроение.

Если у вас по какой-то причине уровень этих витаминов снижен (из-за стресса, приёма антибиотиков и неправильного питания), это изменит ваш вес далеко не в лучшую сторону, даже если вы не вылезаете из спортзала. Иногда, кстати, из него довольно полезно бывает вылезти. Правда, ненадолго.

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Диета, Похудение, Как скинуть лишний вес, Что мешает худеть.
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