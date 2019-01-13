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Врачи рассказали, в каком случае кока-кола может быть полезна

Врачи рассказали, в каком случае кока-кола может быть полезна
13:41 Сегодня Телеграф healthystyle Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Мало кто знает, что у кока-колы есть полезные свойства.

На фоне многочисленных заявлений о вреде газировки новые выводы ученых кажутся чем-то удивительным: выяснилось, что известный по всему миру напиток полезен для пищеварения. Об исследованиях, которые побудили научных работников заявить об этом.

Медики рассказали о целебном эффекте кока-колы, производимой напитком на ЖКТ. В частности, специалисты проинформировали, что ее употребление помогает организму освобождаться от «желудочных накоплений», которые мешают здоровому процессу переваривания пищи и способствуют дискомфортным состояниям. Данное свойство «шипучки» было подтверждено серией экспериментов.

«У людей, страдающих несварением желудка, плохо справляющегося с переработкой продуктов, склонных забивать кишечник (овощи, фрукты, цельное зерно), после употребления кока-колы все проблемы исчезали», - конкретизировали медработники в этой статье.

Ученые полагают, что стимуляция пищеварения кока-колой связана с ее повышенной кислотностью, высоким содержанием в ней фосфорной и углекислоты. По словам врачей, этот состав напитка схож с желудочным соком. Углекислый газ и бикарбонат натрия усиливают процесс растворения пищи, добавили они.

В то же время специалисты отмечают: кока-колу нельзя назвать здоровым напитком. Целый ряд научных исследований представлял данные, которые свидетельствуют о том, что ее употребление связано с серьезными нарушениями в работе органов и в метаболических реакциях. Специалисты напомнили: любой яд может послужить противоядием при условии правильного приема в микродозах.

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Напитки, Кока-кола, Свойства кока-колы, Польза кока-колы.
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