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Расстройство желудка: 10 шагов к его устранению

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Расстройство желудка: 10 шагов к его устранению
18:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Ваше тело просто пытается очиститься.

Мясо и молочные продукты трудно переварить, потому что в них высоко содержание жира и низко содержание клетчатки, поэтому они долго задерживаются в кишечнике.

То же самое происходит, если вы едите много очищенных зерновых и муки - трудно переварить ингредиенты, практически лишенные волокон.

Сырые фрукты и овощи содержат много клетчатки, которая как веник вычищает кишечник. Если в нём много отходов, они будут генерировать газ, от них нужно избавиться.

10 домашних средств для улучшения пищеварения

1. Чтобы сбалансировать ваше пищеварение, меньше ешьте обработанных продуктов, очищенного зерновых и муки, и больше свежих продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как фрукты, овощи, цельные зерна, орехи, семечки и бобовые (фасоль и чечевица). Другими словами - следуйте вегетарианской или веганской диетам.

 

2. Кроме того, принимайте пробиотики в виде таких продуктов, как йогурт, кефир, кислое кокосовое молоко и т. д. или в виде таблеток, чтобы помочь пищеварению.

 

3. Ешьте небольшими порциями, а если проголодались между приемами пищи, ограничьтесь легкими закусками, например, фруктами и орехами.

 

4. Не ешьте поздно вечером - дайте вашему желудку, по крайней мере, 12 часов в сутки на очищение.

 

5. Насколько больших чашек теплой воды, выпитых первым делом утром после пробуждения, поможет активизировать вашу пищеварительную систему.

 

6. Регулярные занятия йогой или другими упражнениями, ходьба и любая физическая деятельность помогают освободиться от газов и улучшают пищеварение.

 

7. Очищайте кишечник, один раз в неделю или месяц проводите разгрузочный день или переходите на жидкую диету.

 

8. Делайте массаж живота с теплым маслом, медленными круговыми движениями по часовой стрелке в течение 5 минут, после чего примите теплую ванну или душ, чтобы помочь газам отойти.

 

9. Используйте лекарственные травы для улучшения пищеварения, такие как ромашка, мята, чабрец, фенхель.

 

10. Оздоровление пищеварительной системы не произойдет в одночасье. Дайте ему время. А тем временем, проконсультируйтесь с врачом, чтобы убедиться, что нет более глубоких причин для ваших симптомов.

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Живот, Желудок, Пищеварение, Расстройство желудка.
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