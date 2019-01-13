Расстройство желудка: 10 шагов к его устранению

Мясо и молочные продукты трудно переварить, потому что в них высоко содержание жира и низко содержание клетчатки, поэтому они долго задерживаются в кишечнике.
То же самое происходит, если вы едите много очищенных зерновых и муки - трудно переварить ингредиенты, практически лишенные волокон.
Сырые фрукты и овощи содержат много клетчатки, которая как веник вычищает кишечник. Если в нём много отходов, они будут генерировать газ, от них нужно избавиться.
10 домашних средств для улучшения пищеварения
1. Чтобы сбалансировать ваше пищеварение, меньше ешьте обработанных продуктов, очищенного зерновых и муки, и больше свежих продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как фрукты, овощи, цельные зерна, орехи, семечки и бобовые (фасоль и чечевица). Другими словами - следуйте вегетарианской или веганской диетам.
2. Кроме того, принимайте пробиотики в виде таких продуктов, как йогурт, кефир, кислое кокосовое молоко и т. д. или в виде таблеток, чтобы помочь пищеварению.
3. Ешьте небольшими порциями, а если проголодались между приемами пищи, ограничьтесь легкими закусками, например, фруктами и орехами.
4. Не ешьте поздно вечером - дайте вашему желудку, по крайней мере, 12 часов в сутки на очищение.
5. Насколько больших чашек теплой воды, выпитых первым делом утром после пробуждения, поможет активизировать вашу пищеварительную систему.
6. Регулярные занятия йогой или другими упражнениями, ходьба и любая физическая деятельность помогают освободиться от газов и улучшают пищеварение.
7. Очищайте кишечник, один раз в неделю или месяц проводите разгрузочный день или переходите на жидкую диету.
8. Делайте массаж живота с теплым маслом, медленными круговыми движениями по часовой стрелке в течение 5 минут, после чего примите теплую ванну или душ, чтобы помочь газам отойти.
9. Используйте лекарственные травы для улучшения пищеварения, такие как ромашка, мята, чабрец, фенхель.
10. Оздоровление пищеварительной системы не произойдет в одночасье. Дайте ему время. А тем временем, проконсультируйтесь с врачом, чтобы убедиться, что нет более глубоких причин для ваших симптомов.