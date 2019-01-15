Скачать
Вторник, 15.01.2019
Украинцам могут снова повысить цены на газ
Украинцам могут снова повысить цены на газ
Итоги 14 января: Смерть мэра Гданьска, пожар в лавре и встреча Лукашенко и Медведчука
Итоги 14 января: Смерть мэра Гданьска и пожар в лавре
Наставник Олимпика Шевчук назвал тройку лучших тренеров современности
Наставник Олимпика Шевчук назвал тройку лучших тренеров современности
День Ангела Сергея 2019: значение имени и поздравления
День Ангела Сергея 2019: значение имени и поздравления

Минздрав призывает украинцев делать прививки от кори

Минздрав призывает украинцев делать прививки от кори
09:32 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: В Минздраве убеждают, что делать прививку от кори во время эпидсезона гриппа абсолютно безопасно.

В Украине уже два года продолжается вспышка кори. Только с 28 декабря 2018 по 3 января 2019 корью в Украине заболели уже 2 305 человек — 966 взрослых и 1 339 детей. Один двухлетний ребенок умер за этот период, сообщает в Facebook в.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Единственный адекватный ответ для предупреждения новых случаев инфекции — усиленные меры по вакцинации — чтобы каждый ребенок, который еще не имеет прививки от кори и не имеет медицинских противопоказаний, безотлагательно получил свою защиту", - пишет главный медик страны.

Она утверждает, что заявления о недопустимости мер усиленной вакцинации против кори в период эпидсезона гриппа не имеют под собой научно обоснованных подтверждений.

"Один из аргументов — вроде вакцины против кори (КПК) имеют способность подавлять иммунитет, поэтому в период эпидсезона гриппа категорически нельзя проводить массовую вакцинацию против кори. Зато исследования указывают обратное...

Вакцина КПК не повышает риски этих инфекций. То есть не "перегружает"” иммунную систему, не ослабляет защиту. Поэтому применение вакцины против кори в период повышенной заболеваемости гриппом (эпидемии, кстати, не зафиксировано в Украине) безопасно", - пишет Супрун.

Также она развенчивает миф, что иммунитет после вакцинации будет слабее и достижения высокого уровня коллективного иммунитета (единственный путь остановить вспышки болезни) все равно не произойдет.

"Ученые не доказали, что даже у детей раннего возраста во время легкой респираторной инфекции вакцина может быть неэффективна. Иммунизация вакцинами с компонентом кори считается наиболее эффективным и наиболее важным мероприятием в ответ на вспышку кори", - убеждает глава Минздрава.

В Минздраве рассказали, сколько украинцев выбрали своего семейного врача

Она делает вывод, что вакцинироваться от кори, в период вспышки этой инфекции и во время эпидсезона гриппа, людям без прививок необходимо. Даже, если речь идет о усиленной вакцинации. Особенно следует защищать детей, вакцинируя их.

Напомним, в Украине зафиксирован второй в этом году летальный случай вследствие заболевания корью: в Ровенской области 6 января умер 49-летний мужчина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вакцина, Корь, Вакцинация, КПК, Ульяна Супрун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Ангела Сергея 2019: значение имени и поздравления
02 Гороскоп на сегодня, 15 января 2019: все знаки Зодиака
03 Украина подала в суд ООН заявление о юрисдикции в деле против РФ
04 Поздравления с именинами Василия на украинском языке
05 Экс-министру обороны Украины объявили подозрение в госизмене
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штормовой ветер, &quot;плюс&quot; и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Штормовой ветер, "плюс" и гололед: погода ухудшается
ИГИЛ атаковал город Ранн в Нигерии: Правительственные силы отступили
Город Ранн в Нигерии захвачен боевиками ИГИЛ
В Минздраве рассказали, сколько украинцев выбрали своего семейного врача
Сколько украинцев уже выбрали своего семейного врача
Рецепт дня: банановый чизкейк без выпечки
Рецепт дня: банановый чизкейк без выпечки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь