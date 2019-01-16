Диетологи рассказали, какие продукты помогут согнать лишний вес

Новости шоу бизнеса: Диетологи назвали самые эффективные продукты-жиросжигатели.

Для избавления от лишнего веса, набранного за новогодние праздники, эксперты советуют включить в рацион натуральные продукты, которые работают как жиросжигатели и к тому же очень полезны для поддержания здоровья.

Грейпфруты. Заслуженно возглавляют список лучших жиросжигателей. Их употребление стимулирует процессы расщепления жировых клеток и улучшения обмена веществ. Однако важно помнить, что грейпфруты не сочетаются со многими лекарствами.

Ананасы. Эти фрукты – известные жиросжигатели:м в них содержится «фермент стройности» бромелайн, который активизирует расщепление белков и жиров, улучшает пищеварительную систему, усиливает действие желудочного сока.

Авокадо. Его эффект жиросжигателя обеспечивается высоким содержанием омега-9 жирных кислот, ускоряющих преобразование жира в энергию и повышающих скорость обмена веществ.

Имбирь. Корень этого продукта активизирует метаболические процессы, стимулирует кроветворение. Масла в составе имбиря защищают от дисбаланса бактерий в кишечнике.

Брокколи. Продукт, который можно есть практически в неограниченных количествах – однозначно один из лучших жиросжигателей. При колоссальном содержании полезных веществ, брокколи содержит всего 30 ккал на 100 граммов продукта - при этом дает чувство сытости, не позволяющее переедать. Состав веществ брокколи таков, что помогает метаболизму, ускоряя обмен веществ и снижение веса.

Сельдерей. Еще один идеальный жиросжигатель. Одно из основных свойств этого продукта – очищение организма: сельдерей обладает слабительным эффектом, ускоряет переработку продуктов, избавляет кишечник и желудок от застоя пищевых масс и их гниения.

Вода. Чтобы с ее помощью активизировать жиросжигание, необходимо потреблять не менее 1,5 литров в день. Начинать утро следует со стакана теплой воды, выпиваемой натощак.

Зеленый чай. Одним из самых лучших жиросжигателей в мире его делает наличие мощного антиоксиданта галлата эпигаллокатехина, под влиянием которого ускоряется обмен веществ.

Кофе. Молотый черный кофе обладает свойствами очень эффективного жиросжигателя. Его употребление стимулирует метаболизм и повышает температуру в теле, а эти процессы увеличивают скорость расходования жировых запасов.

Кефир. Популярный кисломолочный продукт увеличивает производство организмом гормона кальцитриола, благодаря которому сжигается жир.

Корица. Считается одной из самых эффективных специй для сжигания жира в такой проблемной зоне, как живот.

Овес. Цельная овсяная крупа содержит много клетчатки, благодаря которой стимулируется выведение из организма всего ненужного - токсинов, остатков от переработанных жиров.