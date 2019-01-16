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Страшная статистика: с начала года корью заболели 5 тысяч человек

Страшная статистика: с начала года корью заболели 5 тысяч человек
08:47 Сегодня Телеграф Минздрав Фото: ukrafoto.com

Новости шоу бизнеса: За период с 28 декабря 2018 года до 11 января 2019 года корью в Украине заболели уже 5 059 человек.

С 28 декабря 2018 по 11 января 2019 года корью в Украине заболели 5 059 человек - 2 042 взрослых и 3 017 детей. От осложнений кори с начала года умерли 2 человека.

Об этом 15 января сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравохранения Украины.

Отмечается, что за 2-ю неделю 2019 года корью заболели 2 767 человек - 1 087 взрослых и 1 680 детей.

В общих цифрах самые высокие показатели во Львовской (всего 930 человек: 291 взрослый и 639 детей), Винницкой (всего 524 человек: 236 взрослых и 288 детей), Ровенской (всего 513 человек: 141 взрослый и 372 детей), Черновицкой (всего 365 человек: 147 взрослых и 218 детей) областях и г. Киеве (всего 421 человек: 219 взрослых и 202 детей).

"Чаще всего болеют дети, не получившие вторую дозу КПК вовремя. В рамках усиленного иммунизации состоянию на 10 января часть детей, получивших пропущенную первую дозу КПК, составляет 56,6% (меньше всего - в Черкасской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях).

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А часть детей, которые наверстали две дозы, еще меньша - 46,2% (меньше всего- во Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях)", - заявили в ведомстве.

В Минздраве подчеркивают, что прививки - единственный надежный способ защиты от кори.

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Вакцина, Минздрав, Корь, Вакцинация, КПК.
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