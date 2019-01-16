Названы напитки, которые могут спровоцировать сахарный диабет

Новости шоу бизнеса: В Украине набирает обороты эпидемия диабета второго типа, вызываемого малоподвижным образом жизни и ожирением.

Отказ от этих напитков защитит от смертельного заболевания. Отказ от употребления этих напитков поможет людям снизить риск развития диабета.

Существуют лекарства, которые помогают регулировать уровень сахара в крови. Людям, столкнувшимся с проблемами при данной регуляции, также часто рекомендуют обращать внимание на питание. Но не меньшего внимания заслуживают и те напитки, которые мы употребляем. К примеру, алкоголь может увеличить риск диабета второго типа. Напрямую спиртное не связано с болезнью, однако все эти напитки калорийны, они приводят к набору лишнего веса и негативному воздействию на показатели сахара в крови. Это не значит, что человек вообще должен отказаться от алкоголя, однако его употребление следует ограничить для того, чтобы у организма были силы полностью перерабатывать поступающие калории.

Естественно, что такое же негативное отношение должно распространяться и на напитки, которые содержат сахар. В первую очередь речь идет о газировке, которая очень популярна в разного рода фастфуд кафе. В этих напитках полно калорий, но не следует считать диетическую газировку без сахара более полезной. Из-за неё, как и из-за использования искусственных подсластителей, в организме возникает сильное чувство голода, что грозит перееданием. То же самое касается и вроде бы полезных для здоровья фруктовых соков, продающихся в магазинах. К сожалению, они содержат огромные дозы сахара.

Так какие же напитки всё-таки будут полезны людям, желающим защитить себя от диабета? В первую очередь, это хорошая и качественная вода. Вы можете приготовлять напитки из фруктов и овощей в домашних условиях с помощью блендера или миксера. Даже наш любимый бабушкин компот из ягод или груш будет нормально воспринят организмом, если количество сахара в нём не достигнет астрономических пропорций.