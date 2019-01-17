Диетологи назвали напитки, которые нельзя употреблять натощак

Новости шоу бизнеса: Врачи рассказали, что можно и нельзя пить во время завтрака.

Стакан апельсинового фреша на голодный желудок – традиционный американский напиток к завтраку. Говорят, он помогает проснуться и дает заряд энергии и витаминов на целый день.

Но медики утверждают обратное: цитрусовый сок может привести к обострению болезней и даже общению с хирургами.

Какой напиток идеально подходит для завтрака, а какой не только тонизирует, но и может заменить полноценный завтрак?

Тяжело проснуться, и вы вынуждены пить энергетические напитки? Зря. Они заряжают энергией всего на 15 минут, к тому же вызывают зависимость и даже депрессию за счет содержания опасных ингредиентов. Не меньше повредят и сладкие газированные напитки.

Молоко, кефир и ряженку диетологи рекомендуют отложить до обеда. Кроме белка, в этих продуктах есть углеводы и жиры. После такого завтрака поджелудочная точно потревожит.

Даже черный чай вреден натощак. Лучше выпить перед едой стакан воды – она запускает работу ЖКТ.

Утром полезно пить и кофе: напиток повышает работоспособность и препятствует развитию мочекаменной болезни. Затем идет какао: оно стимулирует выработку гормонов радости и счастья.

Фреши и смузи действительно наполняют организм полезными веществами, но пользу они приносят только в течение 15 минут после приготовления, и только после утренней трапезы.

А вот протеиновый коктейль вполне может стать полноценным завтраком. Приготовить такой напиток легко в домашних условиях: просто добавьте к яблоку и банану две столовые ложки творога и взбейте в блендере.