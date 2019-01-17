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Медики рассказали, кому нужно обязательно есть бананы и картофель

Медики рассказали, кому нужно обязательно есть бананы и картофель
06:33 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Специалисты рассказали, кому совершенно не нужно отказываться от картофеля и бананов.

Картофель и бананы считаются опасными продуктами с точки зрения диет, однако их оздоровительный потенциал часто недооценивается людьми, заявили исследователи.

Медики дали рекомендации в отношении картофеля и бананов. По их словам, в ходе комплексных наблюдений было зафиксировано, что их употребление благоприятно сказывается на состоянии гипертоников. Данный эффект ученые связывают с присутствием калия в составе этих продуктов.

«Присутствие в рационе питания продуктов, содержащих калий, помогает избавиться от проблем с артериальным давлением», - констатировали эксперты.

То обстоятельство, что калий благотворно воздействует на структуру крови, делает продукты с ним полезными не только при склонности к скачкам давления, пояснили медработники. Такие продукты при регулярном употреблении способствуют улучшению в состоянии кожного покрова, поэтому их следует есть и тем людям, которым хорошо знакомы дерматологические проблемы, добавили они.

Кроме того, продукты с калием помогают поддерживать моложавый и свежий вид кожи, защищают от появления ранних морщин. Калий ускоряет деление клеток, благоприятно влияя на упругость кожи, сообщили специалисты.

Что важно, по их словам, - блюсти норму при употреблении таких продуктов, не переедать. Как и любой нутриент, калий может оказывать негативное влияние на здоровье человека, если в организме наблюдается его переизбыток , отметили врачи.

Напомним, что, помимо картошки и бананов, калия много в орехах.

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Картофель, Бананы, Гипертоники, Свойства картофеля, Свойства бананов, Кому нужно есть картофель, Кому нужно есть бананы, Что нужно есть гипертоникам.
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