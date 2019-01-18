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Пятница, 18.01.2019
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Медики рассказали о сухофрукте, который укрепляет кости

Медики рассказали о сухофрукте, который укрепляет кости
05:24 Сегодня Телеграф healthystyle Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Чернослив очень полезный для женщин.

Полезные вещества, входящие в состав сушеного чернослива такие, как фосфор, калий, магний, натрий, кальций и кобальт, способен повысить прочность скелета у женщин.

Американские исследователи установили, что регулярное употребление в пищу этого сухофрукта помогает снизить риск развития остеопороза - вымывания из костей минеральных веществ, приводящее к их хрупкости.

В рамках эксперимента ученые наблюдали две группы подопытных женщин. Одни каждый день употребляли в пищу чернослив, а другие - сушеные яблоки.

В результате у первой группы наблюдалась более высокая прочность костей.

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Все по теме:

Сухофрукты, Чернослив, Полезные сухофрукты, Польза чернослива, Свойства чернослива, Как укрепить кости.
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