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Эффективное народное средство для снижения давления

Эффективное народное средство для снижения давления
11:51 Сегодня Телеграф 24apteka.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Данный напиток обладает целым спектром полезных свойств, улучшающих самочувствие и омолаживающих организм на клеточном уровне.

Согласно исследованиям ученых из Делийского университета (Индия), куркума разжижает кровь и понижает сердечное давление, что очень полезно гипертоникам. Кроме того, эта пряность снижает лишний уровень сахара в крови, оказывает благоприятный эффект на сердечно-сосудистую систему. Употребление молока с куркумой, по словам специалистов, дает противовоспалительный эффект. Его полезно использовать для улучшения самочувствия при простудных заболеваниях. Добавьте в молоко с куркумой еще и мед – это прекрасно помогает при кашле и ознобе, головной боли.

"Молоко с куркумой содержит намного больше антиоксидантов, чем зеленый чай. Употребляя его, можно справиться с бессонницей и укрепить иммунитет в сезон простуд", - отметили научные специалисты.

Также, благодаря своему противовоспалительному действию, молоко с куркумой защищает от язвы желудка и артрита. Его защитное действие распространяется и на такие опасные заболевания, как рак молочной железы, меланома, рак легких. Известно, что молоко с куркумой способно уменьшать побочные эффекты химиотерапии, данный состав предотвращает и замедляет рост опухолевых клеток.

Назван напиток, нормализующий артериальное давление
Назван напиток, нормализующий артериальное давлениеЧитать полностью

Молоко с куркумой улучшает самочувствие еще и потому, что его регулярное употребление активизирует процессы расщепления и выведения из организма нежелательных веществ, токсинов. В том числе, активизирует функции печени и ускоряет переработку жиров. Все это не только позволяет быть в тонусе, но и благотворно влияет на внешность, обеспечивая действие омоложения. В состав куркумы входят различные эфирные масла и жиры, которые замедляет процессы старения и предотвращает появление морщин, способствует здоровому виду лица.

Для поддержания здоровья и эффекта омоложения специалисты советуют пить молоко с куркумой раз в два-три дня, многие рекомендуют принимать такой коктейль перед сном. Но следует помнить, что куркума относится к сильнодействующим пряностям и предварительно будет правильно проконсультироваться с врачом.

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Здоровье, Исследования, Молоко, Давление, Куркума, Снижение давления, Народное средство, Эффективное народное средство, Молоко с куркумой.
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