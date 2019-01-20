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Эффективные комбинации продуктов, которые помогут сбросить лишний вес
Вы замечали, что при одном и том же количестве калорий еда либо помогает терять вес быстрее, либо каждые 100 г даются титаническими усилиями? И самое странное: можно есть абсолютно полезную еду и не худеть, а после запретных продуктов вес вдруг начинает падать. Этому есть научное объяснение. Некоторые сочетания продуктов могут ускорять или замедлять обмен веществ, поскольку их активные компоненты взаимодействуют между собой.
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