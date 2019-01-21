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Назван напиток, который укрепляет сердце

Назван напиток, который укрепляет сердце
10:38 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Медики популярно объяснили, почему нужно пить кефир.

7 полезных свойств кефира для здоровья.

Этот продукт идеально подходит для укрепления здоровья, ведь употреблять его могут даже люди, которые не переносят молоко.

Свойство первое: кефир оздоровляет кишечник. Его употребление восстанавливает баланс полезных бактерий в кишечной микрофлоре, подавляет развитие гнилостных микроорганизмов.

Свойство второе: укрепляет кости. В кефире содержатся белок и кальций, которые делают кости крепче, а у детей содействуют их росту.

Свойство третье: снижает холестерин. Благодаря своей способности снижать высокий холестерин кефир способствует укреплению сердца, дает профилактический эффект в отношении атеросклероза.

Свойство четвертое: помогает похудеть. Кефир содержит белок и отлично утоляет голод. Улучшение состояния микрофлоры кишечника после его регулярного приема тоже сопутствует похудению.

Свойство пятое: защищает от инфекций. Один и кефирных пробиотиков, lactobacillus kefiri, не дает расти вредной бактериальной флоре бактерий, включая сальмонеллу, хеликобактер пилори и кишечную палочку. В общем кефир содержит около 30-40 штаммов пробиотиков.

Лучшие согревающие напитки при простуде

Свойство шестое: защищает от рака. Пробиотики, присутствующие в кефире, снижают риск образования канцерогенных соединений, стимулируют активность иммунной системы. О том, что кефир обладает таким свойством, ученые сообщили после исследованиях в пробирке против рака толстой кишки и лейкоза.

Свойство седьмое: продлевает жизнь. Кефирные пробиотики в исследованиях позволили продлить жизнь мышам. Исследователи полагают, что это было связано с уменьшением хронического воспаления в толстой кишке за счет кефира.

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Сердце, Здоровье, Кефир, Польза кефира, Советы медиков, Полезные свойства кефира.
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