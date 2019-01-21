Скачать
Понедельник, 21.01.2019
Порошенко в Израиле: что обсудили президенты
Порошенко в Израиле: что обсудили президенты
Как правильно вызвать скорую помощь: в Миздраве дали объяснение
Как правильно вызвать скорую помощь: в Миздраве дали объяснение
Деревянченко назвал имена желаемых соперников
Деревянченко назвал имена желаемых соперников
Microsoft удивит мир технологией будущего: названа дата
Microsoft удивит мир технологией будущего: названа дата

Каша, которая защищает сосуды от образования тромбов

Каша, которая защищает сосуды от образования тромбов
13:24 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Названы десять причин начинать каждый день с овсянки.

Овсянка – ценный для здоровья продукт. Предлагаем несколько фактов в подтверждение этого высказывания.

1. Овсяная каша – хороший источник энергии для нашего организма. Сложные углеводы, которых много в этой каше, высвобождают энергию постепенно. Это помогает «пережить» время от одного приема пищи до другого без калорийных перекусов.

2. Овсянка имеет низкий гликемический индекс, то есть ее можно есть больным сахарным диабетом.

3. Эту кашу рекомендуют тем, кто заботится о фигуре. Она способствует увеличению мышечной массы, а не жировых отложений.

4. Овсяная каша помогает снизить уровень холестерина в крови.

5. Врачи рекомендуют это блюдо для профилактики образования тромбов.

6. Людям, с болезнями желудочно-кишечного тракта эту кашу советуют включать в состав диеты, так как она помогает нормализовать работу этой системы.

7. Клетчатка, которая в достаточном количестве есть в овсянке, поможет вывести из организма токсические вещества и благотворно повлияет на работу кишечника.

Врачи назвали каши, которые улучшают работу сердца

8. Витамин Н, который есть в этой каше, помогает избавиться от сонливости и боли в мышцах.

9. Овсяную кашу полезно есть тем, кто заботится о состоянии кожи и волос.

10. Эта каша помогает быть всегда в хорошем настроении и держать нервы в узде. Причина такого воздействия этого блюда – витамины группы В, присутствующие в овсянке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты питания, Овсянка, Образование тромбов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (21.01 - 27.01)
02 Гороскоп на сегодня, 21 января 2019: все знаки Зодиака
03 Погода на неделю: морозы будут усиливаться
04 Лунное затмение 21 января 2019: чего лучше не делать сегодня
05 День Рождения: поздравления в прозе, стихах и открытки на 21 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Нафтогаз снизит цену на газ для промпотребителей
Нафтогаз снизит цену на газ для промпотребителей
Погода на неделю: морозы будут усиливаться
Погода на неделю: морозы будут усиливаться
В Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ
В Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ
В Антарктиде нашли загадочные мертвые организмы
В Антарктиде нашли загадочные мертвые организмы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь