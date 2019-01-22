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Стало известно, какой продукт растворяет холестериновые бляшки

Стало известно, какой продукт растворяет холестериновые бляшки
07:24 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Мед в рационе снижает размер артериальных бляшек на 30%.

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Вашингтона, показало, что натуральный сахар в меде способен предотвращать инфаркты.

Известный под названием трегалоза, этот сахар активирует белок, который заставляет иммунные клетки удалять из артерий клейкие бляшки. Трегалоза снижает размер бляшек приблизительно на 30%, как показало исследование с лабораторными мышами.

Когда подобного рода бляшки начинают скапливаться в артериях, то у человека развивается расстройство под названием атеросклероз. Это может приводить к затвердению артерий, снижению в них степени эластичности, из-за чего люди подвергаются риску повышенного артериального давления, болезней сердца и даже инфарктов. Трегалоза также содержится в грибах лобстерах и креветках.

Названы натуральные средства для нормализации пищеварения

Ученые вкалывали грызунам, имеющим риск атеросклероза, трегалозу или другие типы сахара. Некоторые мыши также получали трегалозу перорально. Результаты показали, что у получавших эту разновидность сахара мышей размер бляшек уменьшился до 0,25 мм по сравнению с 0,35 мм у животных, которые не получали данную разновидность сахара.

Таким образом, размер бляшек сократился на 30%, что имеет большое клиническое значение в деле профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты отметили, что трегалоза активирует белок под названием TFEB, который заставляет клетки иммунной системы выводить бляшки из организма.

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Все по теме:

Здоровье, Мед, Холестерин, Советы медиков, Холестериновые бляшки.
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