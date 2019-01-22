Опасные "вкусняшки": продукты, которые вызывают привыкание Ученые подтверждают: некоторыми продуктами сложно насытиться, и у человека может вырабатываться привыкание. Они назвали продукты, которые особенно легко вызывают привыкание, и объяснили, почему это происходит. По словам экспертов, самое сильное привыкание вызывают продукты, которые особенно активно стимулируют мозг синтезировать дофамин. Дофамин - гормон удовольствия. Его более интенсивной выработке способствуют продукты с высоким содержанием сахара, соли, жира, или всех этих компонентов вместе. Они же, соответственно, вызывают самое сильное привыкание.