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В Украине могут объявить эпидемию кори

В Украине могут объявить эпидемию кори
13:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости шоу бизнеса: Министерство здравоохранения намерено инициировать объявление эпидемии кори в Украине.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун заявляет, что Министерство здравоохранения до конца недели подготовит документы для созыва специальной комиссии по рассмотрению вопроса необходимости объявления эпидемии кори в Украине.

"Министерство здравоохранения не объявило эпидемию: сейчас есть вспышка кори. Мы сейчас смотрим, какие есть показатели, перейдет ли она (корь – ред.) на уровень эпидемии", - сказала У.Супрун журналистам после заседания правительства в среду.

По ее словам, для того, чтобы объявить эпидемию, необходимо подтверждение ряда показателей, среди которых не только уровень заболевания и смертности. Также У.Супрун отметила, что решение об объявлении эпидемии принимает специальная комиссия.

"Чтобы объявить эпидемию мы должны созвать специальную комиссию, которая это будет делать. Мы до конца недели собираем все юридические документы, чтобы могли собрать эту комиссию и рассмотреть, время ли уже объявлять эпидемию", - добавила и.о.министра.

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По словам У.Супрун, в случае объявления эпидемии у министерства есть больше полномочий по закупке большего количества вакцин, расширения списка лиц, которые могут получать вакцину.

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Вакцина, Эпидемия, Корь, Эпидемия кори, Ульяна Супрун.
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