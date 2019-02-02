Фрукт, который не дает коже стареть

Новости шоу бизнеса: В том, что этот фрукт эффективен против старения, смогли убедиться исследователи из Корейского института восточной медицины.

Чтобы защитить кожу от преждевременных и глубоких морщин, ешьте манго.

Южнокорейские ученые призывают людей в возрасте после наступления 30 лет регулярно по утрам употреблять в пищу по одному манго, — это, по их мнению, является великолепным способом поддерживать моложавость внешнего облика. Согласно полученным ими данным, манго защищает клетки кожи от потери коллагена - белковой структуры, чье достаточное количество обеспечивает кожу такими качествами, как гладкость и упругость. По словам ведущего автора исследования Вивьен Фам, два манго в день помогут выглядеть намного моложе своих лет.

"У женщин, ежедневно съедающих манго в день, уже через три недели кожа становится более упругой и эластичной, лучше удерживает влагу, а также становится менее подверженной вредному воздействию УФ-лучей", - отметила специалист.

Также плоды манго полезны при проблемах с нервной системой: в них содержится много витамин В6, который дает успокаивающий эффект в стрессовых ситуациях. Помимо этого, манго активизирует метаболизм и хорошо помогает решить проблему запоров. Все это также благоприятно отражается на состоянии внешности.