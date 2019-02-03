Здоровое питание: врач развенчал популярные мифы

Новости шоу бизнеса: Стало известно, как на самом деле правильно питаться.

Диетологи постоянно спорят о пользе и вреде продуктов питания. В этих спорах рождаются лишь мифы.

Микроволновка разрушает в еде полезные вещества

Во время любой термической обработки так или иначе происходит разрушение питательных веществ. Просто при одном способе приготовления теряется больше витаминов, при другом меньше. Микроволновые печи используют меньше тепла, а нагрев происходит быстрее. Поэтому микроволновка не оказывает сильного разрушительного воздействия на продукты. При приготовлении в микроволновой печи, к примеру, брокколи овощ сохраняет примерно столько же полезных веществ, как при варке.

Жевательная резинка переваривается 7 лет

Глотать кондитерское изделие из несъедобной эластичной основы, прямо скажем, не лучшая затея. Эта самая основа не разлагается, но это не значит, что если вы вдруг проглотите жвачку, то организм избавится от нее только через 7 долгих лет. За счет естественной работы пищеварительной системы жвачка будет перемещать внутри примерно с той же скоростью, что и остальные, съеденные вами продукты, и в конечном итоге выйдет вместе с прочими отходами пищеварения.

Нельзя повторно замораживать размороженные продукты

Для тех, кто пытается уменьшить количество пищевых отходов, у Национальной службы здравоохранения Англии есть хорошая: вы совершенно безопасно можете повторно заморозить продукты, если они были правильно разморожены. Исключение составляют сырое рыба и мяса. Их специалисты вышеупомянутой службы рекомендует сначала приготовить, а уже после разделять на порции и замораживать.

Природные заменители сахара полезнее рафинрованного

Натуральные заменители сахара вроде меда и сиропа агавы полезнее только тем, что содержат больше питательных веществ. В остальном это тот же сахар, состоящий из фруктозы, глюкозы и сахарозы. Организм перерабатывает их как обычный сахар, и если употреблять природные заменители в большом количестве, это также грозит ожирением, разрушением зубов и проблемами с поджелудочной железой.

Детоксикация полезна для организма

После затяжных праздников или в преддверии пляжного сезона одним из наиболее актуальных вопросов становится очищение организма. Чтобы его избавить от токсинов и шлаков, многие начинают налегать на жидкую еду, супы и фреши. Но переход на подобное меню на самом деле может принести больше вреда, чем пользы. Так, в свежевыжатом соке не остается ценных пищевых волокон из фруктов и овощей, к тому в столь жестких детокс-рамках организм лишается необходимых белков и минералов.

Нельзя есть много яиц

На протяжении многих лет яйца являются предметом жарких споров. Одни говорят, что есть яйца вредно и они повышают уровень холестерина в крови. Другие утверждают, что они полезны для здоровья. Так кому же все-таки верить? Последние исследования показывают, что в день можно употреблять до трех яиц. Такое количество признано безопасным, поскольку практически не влияет на уровень холестерина и заряжает организм витаминами и минералами.

Замороженные продукты менее полезны

На самом деле все обстоит прямо наоборот. Прежде чем свежие фрукты и овощи попадут на полки супермаркетов может пройти нескольких дней или даже недель. Большинство же фруктов и овощей замораживают сразу же после сбора урожая, а благодаря шоковой заморозке они не теряют ни привлекательного внешнего вида, ни полезных свойств. К тому же, полезные качества у замороженных овощей и фруктов сохраняются намного дольше, чем у свежих.

Вымытая курица безопасна для употребления

Одна из самых распространенных бактерий, живущих на поверхности куриного мяса, называется кампилобактер. Именно она часто становится причиной пищевых отравлений и инфекционной диареи. Некоторые полагают, что если перед приготовлением курицу хорошо вымыть, с мясо удаляться и эти бактерии. На самом деле единственно надежным способом избавления от бактерий является приготовление мяса до безопасной температуры. Если вы все же решили вымыть курицу, то после этого нужно вымыть все поверхности и оборудование, которого касалось сырое мясо, а после этого тщательно вымыть руки.

Еда без глютена полезнее

Все больший гастрономический интерес покупатели проявляют к продуктам без глютена. Причем подобную еду покупают и те, кто не страдает целиакией. Для них отчего-то на волне ЗОЖ безглютеновые продукты стали синонимом здорового образа жизни. На самом деле еда без глютена не помогает сбросить вес или стать более здоровыми, а, напротив, для поклонников здорового образа жизни несет скорее вред: в безглютеновых продуктах содержится мало клетчатки и много жира.

Утренняя стопка лечит похмелье

Начать хмурое утро с рюмки чего-нибудь алкоголесодержащего в лечебных целях может быть не только не эффективно, но и опасно. При похмельном синдроме новая порция алкоголя с утра может еще больше усугубить алкогольное отравление. Гораздо лучше от всех симптомов похмелья спасает хороший сон, контрастный душ, сбалансированная еда и потребление большого количества воды.