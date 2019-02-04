Эффективная диета без вреда для организма

Новости шоу бизнеса: Диета, которая поможет вам почти безболезненно скинуть лишний вес и восстановить свою идеальную форму.

При этой диете вы с первых же дней заметите, что лишние килограммы в буквальном смысле этого слова таят на глазах, но использовать эту диету больше двух недель нельзя, так как организм не будет получать необходимых веществ.

Чередуйте два дня:

Первый день

Первый завтрак (7-8 часов утра): 100 г салата из любых овощей без соли с растительным маслом, 70 г отварного нежирного мяса, запить несладким крепким чаем.

Второй завтрак (11-12 часов): Одно большое яблоко или груша.

Обед: 100 г отварного мяса курицы, 150 мл овощного супа и компот из сухофруктов без сахара.

Ужин: Омлет из 3 яиц без молока и 30 г брынзы.

На ночь можно выпить стакан кефира или сока (яблочный, томатный).

Второй день

Первый завтрак: 100 г отварной рыбы, 70 г отварного картофеля, запить несладким чаем или кофе.

Второй завтрак: 100 г яблок или стакан яблочного сока.

Обед: 200 мл овощного супа или борща, стакан компота без сахара.

Ужин: 200 г овощного рагу на подсолнечном масле и чай несладкий крепкий.

На ночь только минеральная вода (не больше 1 стакана, чтобы не бегать ночью в туалет).

Удачи в похудении!