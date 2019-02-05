Медики назвали основные симптомы передозировки кофеином

Новости шоу бизнеса: Кофе - прекрасный напиток. Он не только помогает нам проснуться утром, не только наполняет энергией в течение дня, но и поддерживает наше здоровье.

Пять признаков того, что кофе вредит вашему здоровью.

Кофе помогает "разгонять" метаболизм, он эффективен для профилактики когнитивных расстройств и даже депрессии и также помогает нашему сердцу лучше работать. Но все это при одном условии - вы пьете кофе ровно столько, сколько нужно, и ни чашечкой больше. Потому что злоупотребление этим напитком может слишком дорого обойтись вашему здоровью, чтобы рисковать. Проверьте, не переступили ли вы опасную грань?

Боли в животе

Боль в животе может напоминать судороги, которые вы испытываете во время или перед месячными, или это может быть жжение в желудке или рези, как при отравлении - но все эти симптомы вполне могут говорить о том, что кто-то слишком много пьет. Как отмечается в недавнем исследовании, некоторые соединения кофе могут стимулировать секрецию желудочного сока, в итоге уровень кислотности повышается и разъедает стенки желудка. Если у вас часто болит живот, попробуйте отказаться от кофе - должно помочь.

Сердцебиение

Самая распространенная причина учащенного сердцебиения - передозировка алкоголя или кофеина. И, к сожалению, это совсем не безобидно: если оставить симптом без внимания, в итоге можно дождаться серьезных сбоев в работе сердца. Так что откажитесь от кофе, не дожидаясь пока дело дойдет до головокружений и даже обмороков (да-да, это следующая стадия).

Диарея

Да, натуральный кофе обладает слабительным эффектом. И если вы пьете его слишком много или слишком часто, этот эффект может превзойти ваши ожидания. В общем, если вдруг вы зачастили в туалет, а никаких причин на то вроде бы нет, попробуйте пить меньше кофе. Скорее всего, поможет.

Тремор

Кофе стимулирует нашу нервную систему и повышает способность к концентрации - и это хорошо. Но если мы злоупотребляем стимулятором, центральная нервная система может отреагировать, например, тремором рук - а это уж точно не то, что вам надо. Уменьшите дозу или вовсе сделайте паузу в ваших отношениях с кофе, пока все не наладится.

Головная боль

Небольшие дозы кофеина могут облегчить головную боль и даже предотвратить приступ мигрени. Но ключевое слово здесь - "небольшие". А вот когда кофе слишком много (слишком - это не менее пяти чашек в день), избыток кофеина может вызывать беспричинную усталость и головную боль. Так что тщательно следите за дозой и не превышайте ни под каким видом!