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"Чудодейственные свойства" регулярного завтрака могут оказаться всего лишь мифом

&quot;Чудодейственные свойства&quot; регулярного завтрака могут оказаться всего лишь мифом
03:25 Сегодня Телеграф gearmix.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Завтрак, возможно, не самая важная трапеза в течение дня.

Исследование, опубликованное в Британском медицинском журнале (BMJ), показало, что те, кто завтракает, потребляют значительно больше калорий, чем те, кто пропускает этот приём пищи, и, в конечном итоге, это приводит к тому. что вес у первых обычно больше.

В течение десятилетий эксперты в области здравоохранения призывали людей не пропускать завтрак, предупреждая, что те, кто пытается снизить вес, пропустив утренний приём пищи, просто начнут перекусывать позже.

Но новое исследование, проведённое австралийскими исследователями, показало, что те, кто пропускал завтрак, потребляли в среднем на 260 калорий в день меньше.

Предыдущие исследования утверждали, что употребление пищи на завтрак ускоряет обмен веществ и может помочь людям, сидящим на диете, не переедать позднее в течение дня.

Тем не менее, новое исследование предполагает иное — ученые установили, что те, кто пропускает завтрак, не компенсируют это дополнительным потреблением еды в течение дня.

Исследователи также не нашли существенных различий в скорости метаболизма между любителями завтрака и пропускающими его. Предполагается, что нет никаких доказательств того, что завтраки помогают в потере веса из-за "эффективного" сжигания калорий в начале дня.

Эксперты из Университета Монаша в Мельбурне изучили 13 рандомизированных контролируемых исследований в странах с высоким уровнем доходов, в том числе и в Великобритании.

Большинство исследований отслеживали участников менее месяца, а самое длительное продолжалось 16 недель. В среднем, те, кто пропускал завтрак, были на 0,4 кг легче, чем те, кто этого не делал.

В конечном итоге учёные заявили: "Это исследование предполагает, что рекомендации включить завтрак не может быть хорошей стратегией для снижения веса".

"Следует соблюдать осторожность при рекомендации завтракать для похудения у взрослых, поскольку это может иметь противоположный эффект".

Призывая к дальнейшим исследованиям, учёные сказали: "Хотя с 1917 года в средствах массовой информации пропагандируется завтрак как самая важный элемент дневного рациона, существует мало доказательств в поддержку того, что это является хорошей стратегией для снижения веса".

Тем не менее, учёные заявили, что завтрак может иметь и другие важные последствия, такие как повышение концентрации внимания у детей.

Тим Спектор, профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона, сказал, что мантра о важности завтрака укоренилась у большинства из нас с детства и подкрепляется такими призывами, как "прежде чем пойти на работу, надо съесть хотя бы одно яйцо".

"Недостатки пропуска завтрака были опровергнуты несколькими рандомизированными исследованиями", — сказал он.

"Полученные данные в настоящее время позволяют предположить, что пропуск завтрака может быть полезной стратегией для снижения веса".

Доктор Фрэнки Филлипс, врач-диетолог Британской ассоциации диетологов, сказал: "Исследование показывает, что обычный завтрак не является волшебным рецептом для похудения, подходящим каждому".

"Если вы наслаждаетесь завтраком, не отказывайтесь от него, но присмотритесь к тому, что у вас на тарелке".

"Завтрак может стать одним из самых простых действий для обеспечения сбалансированного питания и достижения целого ряда целей в области питания".

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Диета, Похудение, Завтрак, Калории.
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