|
|
Удивительные свойства свеклы о которых должен знать каждый
Свекла – один из тех удивительных овощей, который смело можно назвать интернациональным. Благодаря уникальной приживаемости, этот корнеплод можно встретить на любом континенте, причем с незапамятных времен везде, где произрастала свекла, она становилась невероятно популярной. И дело тут не только в кулинарных особенностях овоща, но и в чрезвычайно полезных свойствах, которые в прежние времена приходили на помощь больным людям и помогали залечивать раны воинам. Свекла является настоящей природной аптечкой, в которой собраны практически все ценные витамины и микроэлементы, необходимые для поддержания здоровья.
Потрясающие работы мастера оригами (Фото)
Книги о самой романтической любви: Топ-10
ТОП-10: Открытия, поставившие в тупик современных ученых
Забавные фотографии с детьми
Новый музей Ferrari в Модене (Фото)
Как научиться легко просыпаться по утрам: советы
Маникюр на День Святого Валентина 2019: небанальные варианты на праздник
Живописные и малоизвестные места Европы
Природные явления без использования Фотошопа (Фото)
Сериалы, мотивирующие в трудную минуту
"Ну не выбрасывать же": Новая жизнь ненужных вещей (Фото)
Когда у вас дома более трех любимцев, вы можете наблюдать подобные картины
Более 20 обворожительных и женственных "черных" образа Моники Беллуччи (Фото)
Смешные коты, которые выбрали очень странные места для отдыха
Хайденхайм - Байер: лучшие моменты матча (Фото)
Частный дом с нулевым потреблением энергии (Фото)
Лучшие пейзажи мира глазами фотографа (Фото)
Кардинальные смены прически, которые вдохновят вас на перемены (Фото)
Микаэла Шиффрин - четырехкратная чемпионка мира
Милые младенцы, способные растопить самое холодное сердце (Фото)
Картины, которые имеют нереальный вид (Фото)
Маникюр 2019: идеи для коротких ногтей (Фото)
"Танец скворцов": картины из скворцов в фотографиях (Фото)
Ольга Швед - прекрасная жена новичка Селтика (Фото)
Названы продукты с минимальным содержанием калорий