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Среда, 06.02.2019
Удивительные свойства свеклы о которых должен знать каждый
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Удивительные свойства свеклы о которых должен знать каждый

Свекла – один из тех удивительных овощей, который смело можно назвать интернациональным. Благодаря уникальной приживаемости, этот корнеплод можно встретить на любом континенте, причем с незапамятных времен везде, где произрастала свекла, она становилась невероятно популярной. И дело тут не только в кулинарных особенностях овоща, но и в чрезвычайно полезных свойствах, которые в прежние времена приходили на помощь больным людям и помогали залечивать раны воинам. Свекла является настоящей природной аптечкой, в которой собраны практически все ценные витамины и микроэлементы, необходимые для поддержания здоровья.
https://sovetchiki.org/
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Свекла, Польза, Полезные свойства, Полезные свойства свеклы.
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