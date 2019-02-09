В течение недели корью заболело более 3 тысяч украинцев

Новости шоу бизнеса: За неделю корью в Украине заболело 3379 человек.

За последнюю неделю в Украине зафиксировано 3 тыс. 379 случаев заболевания корью. Сообщила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

"За прошедшую неделю в Украине корью заболели более 3379 человек. По январь 2019 г. - более 15 тыс. человек. Поэтому мы призываем всех украинцев вакцинировать, прежде всего, своих детей. Вакцины в поликлиниках - они бесплатные, качественные, безопасные и эффективные ", - сказала Стефанишина. В целом, по ее словам, с начала вспышки кори в Украине заболели более 73 тыс. человек, 28 человек умерли.

"С 2017 года корью переболели более 73 тыс. человек, из них 28 случаев закончились летально", - сообщила Стефанишина.

Напоминаем, среди сотрудников Министерства здравоохранения Украины зафиксированы случаи заболевания корью, люди, скорее всего, заразились вирусом от одного из охранников ведомства.