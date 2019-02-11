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Медики назвали главные причины шума в ушах

Медики назвали главные причины шума в ушах
08:44 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Следует заметить, что шум в ушах - это симптом, свидетель­ствующий о наличии первых ста­дий заболеваний органов слуха.

В случае, если это неприятное ощущение возникает в спокойной обстановке, то у большинства мужчин и женщин появляется чувство тревоги и па­ники. По словам экспертов, шум в ушах обусловлен движением крови по мелким сосудам внутренне­го уха.

В современном мире лю­дям приходится часто сталкивать­ся с разного рода ушными заболе­ваниями, более подробную ин­формацию о симптомах и методах лечения которых можно прочитать в Интернете. Зачастую патологи­ческий шум в ушах встречается у дюдей, которые имеют нарушения Механизма распределения крови в слуховом нерве.

В некоторых случаях данное ощу­щение может быть признаком сер­дечных недугов. Появление шума в ушах обусловлено несколькими факторами. В их перечень входят авитаминоз, воспалительные про­цессы в слуховом нерве, инфек­ции, болезни щитовидной железы, малокровие, отравление ртутью, алкоголем, свинцом или никоти­ном.

По словам специалистов, шум в ушах может возникнуть как результат перемещения воспали­тельных частиц и элементов из носоглотки в слизистую оболочку евстахиевой трубы. В таком слу­чае вдавливается барабанная пе­репонка, что влечет за собой крат­ковременную глухоту.

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Сила шума может увеличи­ваться параллельно со снижением качества слуха. Неприятное ощу­щение появляется при сильном психологическом возбуждении или при колебаниях показателей артериального давления. Дли­тельные спортивные нагрузки и гормональные перестройки организма также являют­ся причинами появле­ния шума в ушах.

Лечение подоб­ного состоя­ния прово­дится с по- мощью различ­ных ме­дикамен­тов. Это могут быть противосудо­рожные и анти- гистаминные препараты. Кро­ме того, эксперты часто используют аппаратное лечение или пневмомассаж барабанной перепонки.

Диагностика ушных за­болеваний проводится путем медицинского осмотра. Врач собирает анамнез, после чего пациент проходит пороговую аудиометрию. Своевременное обнаружение недуга увеличива­ет шансы пациента на полное выздоровление. Наличие у чело­века хронических заболеваний органов слуха приводит к полной глухоте.

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Здоровье, Шум в ушах, Советы медиков.
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