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Названы основные симптомы переизбытка углеводов в рационе

Названы основные симптомы переизбытка углеводов в рационе
10:23 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Опирайтесь на эти 5 признаков и проверьте, не слишком ли вы увлеклись "пустыми" калориями.

Углеводы должны составлять 45−65% нашего ежедневного рациона - в противном случае может быть нарушен обмен веществ, а организм не получит достаточно энергии.

Но, разумеется, не стоит получать необходимые калории из булочек, картофельных чипсов и других "пустых" продуктов.

Как же определить, достаточно ли вы едите и не пора ли вам перейти на более здоровый рацион? 

У вас мало энергии

Вы отлично высыпаетесь, но уже к середине дня еле двигаетесь и мечтаете о том, чтобы сбежать домой? Вполне может быть, что виновата ваша диета: "легкие" углеводы вызывают кратковременный всплеск энергии, но как только в кровь поступает достаточно инсулина, чтобы справиться с сахарным "ударом", вы снова чувствуете усталость и вялость.

Ваше настроение постоянно "скачет"

Еще один побочный эффект скачков инсулина, которые вызывают "легкие" углеводы - постоянная раздражительность и угрюмость. Если вы заметили, что ваше настроение нестабильно, если вас слишком легко выбить из колеи - попробуйте уменьшить количество "пустых" углеводов, заменив их на каши и продукты с высоким содержанием клетчатки. Должно помочь.

Вы постоянно хотите есть

Вы только-только съели очень сытный обед, но прошло совсем немного времени, и вы снова чувствуете голод? Так может быть, если на обед (а также завтрак и ужин) у вас были углеводы. "Пустые" углеводы высоко поднимают уровень сахара в крови - но ненадолго. А реакцией на падение уровня инсулина чаще всего бывает сильное чувство голода. И вы послушно отправляетесь на кухню за очередной порцией еды, еще сильнее раскачивая инсулиновые "качели". И единственный способ спрыгнуть с них - перейти на продукты, богатые клетчаткой и пищевыми волокнами.

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Вы не можете похудеть

Вы тренируетесь несколько раз в неделю и сокращаете калории, а вес все равно стоит на месте? Очень может быть, что все дело именно в углеводах: инсулин, который высвобождается всякий раз, когда вы съедаете что-нибудь "пустое", "запирает" сахар в виде жира в клетках вашего организма и препятствует его разрушение. Обращайте пристальное внимание на состав продуктов, которые покупаете, возможно, в них слишком много добавленного сахара и слишком мало волокон.

У вас высокий уровень холестерина

Еще один побочный эффект злоупотребления углеводами - повышенный уровень холестерина. Причем, если вы часто едите легкие углеводы, повышается именно "плохой" холестерин, который увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Так что если ваш холестерин постоянно растет, задумайтесь, не слишком ли вы злоупотребляете "плохими" углеводами.

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Здоровье, Здоровое питание, Картофель, Углеводы, Калории, Углеводы в рационе.
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