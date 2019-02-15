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Стало известно, сколько можно есть яиц в день

Стало известно, сколько можно есть яиц в день
08:49 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ученые проанализировали семь исследований и заключили, что яйца не повышают риск возникновения ишемической болезни сердца и инсульта.

Ученые вновь приводят доводы, опровергающие известное мнение о том, что яйца повышают уровень холестерина и тем самым способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Американские специалисты из института EpidStat, штат Мичиган, и сотрудники исследовательской компании DLW Consulting Services, штат Юта осуществили совместный проект, в ходе которого изучалось влияние куриных яиц на состояние сосудов и сердца.

Более того, ученые заявили, что одно яйцо в день может сократить риск инсульта.

В то же время, существуют полученные в США же исследовательские данные о том, что куриные яйца повышают уровень холестерина и поэтому не должны часто оказываться в меню. Кто же прав?

С просьбой прокомментировать ситуацию журнал обратился к врачам-кардиологам. Один из них, член правления Немецкого фонда сердца Гельмут Гольке, заявил: решающее значение имеют продукты, вместе с которыми употребляются яйца.

Американская традиция есть яйца вместе с беконом действительно связана с риском потребления вредных для сосудов насыщенных жирных кислот. Люди, которые едят яйца и придерживаются в целом питания по средиземноморскому типу, могут не беспокоиться из-за повышения холестерина, убежден эксперт.

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"Питание влияет на уровень холестерина лишь отчасти. Остальное - вопрос генетики. Гены определяют количество ЛПНП-рецепторов в печени, регулирующих содержание холестерина в крови", - сказал Гельмут Гольке.

Также научные специалисты заметили, что в вопросе употребления яиц единого стандарта для всех не существует.

До сих пор не было найдено доказательств того, что употребление четырех яиц в неделю увеличивает риск развития сердечных заболеваний – кардиологи порекомендовали ориентироваться на это количество. Диабетикам и людям с ишемической болезнью сердца стоит употреблять меньше яиц.

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Здоровье, Исследования, Ученые, Яйца, Употребление яиц.
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