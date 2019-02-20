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Стало известно, что дает здоровью отказ от кофеина

Стало известно, что дает здоровью отказ от кофеина
12:50 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Отказ от кофеина улучшает качество сна, поскольку исследования показывают, что избыток кофе и других напитков с кофеином может спровоцировать бессонницу.

Какие преимущества даёт здоровью человека отказ от кофеина? Эксперты из Швейцарии назвали 10 наиболее очевидных.

Поскольку кофе делает человека более возбудимым и энергичным, то снижение количества кофеина в рационе уменьшает уровень тревожности. А это благотворно влияет на многие функции организма, включая и работу сердца. Чем меньше кофеина, тем ниже риск панических атак. Снижение употребление кофеина приводит к более эффективной абсорбции полезных питательных веществ, к которым относится кальций, железо и витамины B.

Существенные преимущества отказ от кофеина приносит и нашим зубом, которые становятся более белыми и здоровыми. Известно, что кофе и чай изменяют цвет зубов на не очень желательный. В женском организме отказ от кофеина приводит к сбалансированию уровню гормонов, что особенно важно, если женщинам угрожают такие состояния, как опухоли груди, яичников и эндометриоз. Любой терапевт подтвердит, что снижение количества кофеина в рационе уменьшает артериальное давление, а это необходимо для гипертоников. 

Назван популярный напиток против рака груди

Чем меньше в рационе кофе, тем это лучше для работы мозга, поскольку тем самым происходит балансировка химических веществ в этом органе. Употребляющие минимум кофе люди сталкиваются с минимальным количеством головных болей. Известно такое явление, как кофеиновая ломка, когда выпивающие по пять-шесть чашек кофе в день люди прекращают употреблять его вовсе, из-за чего мучаются от головных болей, раздражительности, усталости, трудностях при концентрации и спутанности сознания. Отказ от кофеина улучшает процессы пищеварения, но и самое главное - чем меньше в нашей жизни кофеина, тем медленнее мы стареем и достойнее выглядим в пожилые годы. Это связано с тем, что кофеин нарушает формирование коллагена в организме, а данный белок необходим для здоровой и молодой кожи.

Напомним, Исследователи из США пришли к заключению, что практически любой человек за счет собственных усилий может добиться снижения риска возникновения инсульта и сердечного приступа. Своими выводами поделились ученые из Йельского университета, опубликовавшие полученные ими данные на официальном сайте университета.

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Кофеин, Здоровье, Кофе, Советы медиков.
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