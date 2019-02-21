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Назван главный враг иммунной системы человека

Назван главный враг иммунной системы человека
10:48 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Слишком частое употребление сладостей становится причиной развития смертельно опасных патологий, констатировали исследователи.

Главным врагом иммунитета человека сахар назвали американские ученые, которые проанализировали данные о влиянии сахара, полученные наукой за последние 20 лет. 

Слишком активное потребление сахара может оказывать негативное воздействие на главные системы организма – при этом ухудшается работа сердца, портится состояние сосудов, слабеют когнитивные способности и память человека. О том, что ученые из США пришли к такому заключению, сообщили "OaNews". Научными специалистами были проанализированы данные о здоровье 30 тысяч человек, представителей разных социальных групп, полученные в ряде исследований, выполнявшихся на протяжении последних 20 лет.

"Слишком частое употребление сладостей становится причиной увеличения рисков появления проблем с сердцем. Если 25% всех употребляемых людьми калорий составлял сахар, риск проявления сердечно-сосудистых заболеваний увеличивался на 30%", - отметили, в частности, авторы проекта.

Стало известно, что дает здоровью отказ от кофеина

По мнению научных работников, сахар является "настоящим врагом для иммунитета". Общеизвестно, что сахар портит зубы, но мало кто задумывается, что при этом он еще и разрушает костную ткань, способствуя развитию недуга, ведущего к инвалидности человека. На усвоение сахара организм тратит больше кальция, "отбирая" его у костей, - это ускоряет развитие остеопороза, рассказали ученые.

Кроме того, излишек сахара в рационе может провоцировать возникновение других неблагоприятных для здоровья процессов в организме человека.

"Интенсивно поедаемый сахар ведет к появлению кариеса и нарушениям углеводного обмена – на этом фоне происходит быстрый набор лишних килограммов и начинается ускоренный процесс старения", - предостерегли авторы работы.

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Здоровье, Сахар, Иммунная система, Советы медиков.
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