Назван главный враг иммунной системы человека

Новости шоу бизнеса: Слишком частое употребление сладостей становится причиной развития смертельно опасных патологий, констатировали исследователи.

Главным врагом иммунитета человека сахар назвали американские ученые, которые проанализировали данные о влиянии сахара, полученные наукой за последние 20 лет.

Слишком активное потребление сахара может оказывать негативное воздействие на главные системы организма – при этом ухудшается работа сердца, портится состояние сосудов, слабеют когнитивные способности и память человека. О том, что ученые из США пришли к такому заключению, сообщили "OaNews". Научными специалистами были проанализированы данные о здоровье 30 тысяч человек, представителей разных социальных групп, полученные в ряде исследований, выполнявшихся на протяжении последних 20 лет.

"Слишком частое употребление сладостей становится причиной увеличения рисков появления проблем с сердцем. Если 25% всех употребляемых людьми калорий составлял сахар, риск проявления сердечно-сосудистых заболеваний увеличивался на 30%", - отметили, в частности, авторы проекта.

По мнению научных работников, сахар является "настоящим врагом для иммунитета". Общеизвестно, что сахар портит зубы, но мало кто задумывается, что при этом он еще и разрушает костную ткань, способствуя развитию недуга, ведущего к инвалидности человека. На усвоение сахара организм тратит больше кальция, "отбирая" его у костей, - это ускоряет развитие остеопороза, рассказали ученые.

Кроме того, излишек сахара в рационе может провоцировать возникновение других неблагоприятных для здоровья процессов в организме человека.

"Интенсивно поедаемый сахар ведет к появлению кариеса и нарушениям углеводного обмена – на этом фоне происходит быстрый набор лишних килограммов и начинается ускоренный процесс старения", - предостерегли авторы работы.